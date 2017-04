Faltou ousar mais

00:00 · 06.04.2017 / atualizado às 00:43 por Vladimir Marques - Repórter

O Ceará entrou em campo ontem com o Guarani de Juazeiro no jogo de ida das semifinais do Estadual com a ideia fixa de buscar a vitória no Romeirão e tornar possível uma classificação para a final já no dia 16, no Castelão às 16 horas. Mas a partida não seguiu o roteiro pretendido pelo Vovô, que já sabia do risco de jogar fora de casa contra uma equipe de bom nível e após correr certo risco de perder a partida, tudo que conseguiu foi arrancar um empate em 0 a 0.

O resultado pode até não ter sido comemorado pelos alvinegros por forçar necessariamente uma terceira partida no playoff da semifinal, mas não pôs em desvantagem no confronto. Ao contrário, o Vovô terá duas partidas, no dia 16 e no dia 22, no Castelão, para somar pelo menos cinco pontos no confronto - uma vitória e um empate, por exemplo - para ser finalista do Campeonato Cearense.

Com um empate no jogo de ida, a vaga nos pênaltis será definida em caso de mais dois empates ou mesmo uma vitória para cada equipe.

Estilos

No duelo no Romeirão, ficou claro a diferente proposta das duas equipes, pelo estilo diferente de jogo praticado. De um lado, um Leão do Mercado apostando na velocidade de seus jogadores, como Talisson, Leílson e Ronda, enquanto o Vovô tentava cadenciar o jogo, valorizando o toque de bola com seu meio campo mais técnico.

E nesse duelo de estilos, o Guarani foi melhor e mais agressivo. Mas se não faltava velocidade e dribles, o time juazeirense não conseguia furar o bloqueio da bem postada defesa alvinegra. Já o Ceará, tinha paciência para insistir em sua proposta de jogo, mas errava passes demais, dificultando a criação de jogadas. Assim, as chances de gol foram raras e apenas Magno Alves conseguiu finalizar com perigo, exigindo duas boas defesas do goleiro do Leão do Mercado.

Com o jogo morno na maior parte do tempo - apesar de intensa disputa de bola que resultou em alguns cartões amarelos - a partida só foi ganhar uma tensão nos 15 minutos finais, quando o Guarani ensaiou uma pressão e teve uma falta perigosa no minuto final: mas Adenílson desperdiçou, mantendo o placar inalterado e o confronto em aberto para os dois jogos no Castelão.