Expectativa em grandes eventos

00:00 · 15.09.2018

O reinício das atividades equestres cearenses em 2018 será marcado por três eventos com as duas principais raças: Quarto de Milha e Puro Sangue Inglês. No período de 21 a 23 próximos, competição de alto nível acontece no Sítio Siel-Camará (Eusébio) pela 3ª Etapa Circuito Norte/Nordeste Guabi de Hipismo e IV Etapa do Ranking Cearense de Salto. Na tarde do sábado do dia 29, no Jockey Club Cearense, acontece mais uma edição do GP Mági Averaldo, em 2.200 metros, com corredores da raça Puro Sangue Inglês. Do eixo Rio-São Paulo, virá o jóquei Wagner Borges, que montará os animais do Stud Mági, dentro os quais se destacam "Em Cima do Laço".

A programação terá mais dois GPs, homenageando Thomaz Dante Pompeu Mági e Francisco Edmar Feitosa Carvalho. Neste evento, duas provas com corredores Quarto de Milha estão elaboradas, registrando que a direção do Derby Club Sobralense será representada por diretores, proprietários, que trarão seus animais para competir nos GPs.

Em Itarema, Região Norte, se destaca a 7ª Cavalgada em Homenagem a Santa Padroeira Nossa Senhora de Fátima, evento marcado para sábado, dia 29. Mais de 300 pessoas confirmaram participação.

Outro destaque é a performance da Fazenda Haras Claro, do criador Cláudio Rocha, que mantém boa colocação no Ranking Nacional de reprodução de animais da raça Quarto de Milha, inclusive com a criação de aves exóticas. O tricampeonato no GP Potro do Futuro, com "Darlin Bryan", "Mr. Holland Blue" e "Fortaleza Toll", no Jockey Club de Sorocaba/SP, e em prova especial no Jockey Club Brasileiro (RJ), com o potro "Fortune Nobre", mostram as conquistas das criações da Fazenda Haras Claro, que brilham e vencem competições. (Colaborou Paiva Filho)