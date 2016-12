Exagerou de vez

00:00 · 26.12.2016

Fabrício Werdum disse que Júnior Cigano deveria sair do armário. O lutador brasileiro teve a luta cancelada contra Velásquez pela terceira vez no UFC ( Foto: Inovafoto )

O UFC confirmou no último fim de semana que o mexicano Cain Velásquez está fora do UFC 207, que acontecerá na próxima sexta-feira (30), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O lutador teve diagnosticada uma lesão nas costas, não passou por exames médicos realizados no sábado e, por isso, foi vetado do combate com o brasileiro Fabrício Werdum.

Desde quinta-feira (22), havia a possibilidade dessa luta não ocorrer. A confirmação decepcionou o brasileiro de vez. Porém, foram as duras palavras de Werdum a um conterrâneo que causaram ainda mais espanto. Werdum atacou fortemente Júnior Cigano, que chegou a dizer publicamente que estaria "pronto" para uma luta com ele. O lutador disse que Cigano está obcecado por ele e chegou a questionar a sexualidade do compatriota.

"O Cigano está aí corneteando porque está apagado. Os fãs chegaram a falar que ele era invejoso, mas eu não acho que ele é invejoso, eu acho que o Cigano não saiu do armário. Ele só pode gostar de mim, porque eu não sou o campeão e o cara fica me corneteando, fica me enchendo o saco. Alguma coisa ele tem comigo, alguma coisa mal resolvida. Não tenho nada contra os homossexuais, contra os gays, nada, mas acho que o Cigano não saiu do armário, porque em nenhum momento foi cogitada a luta contra ele, ele que saiu falando", declarou o lutador de MMA.

Ainda na entrevista que deu ao canal SporTV, o brasileiro seguiu atacando Cigano. "Ele está falando pra se promover, porque está apagado no mapa. Eu luto com qualquer um a hora que for, quando estiver preparado. Não vem com papinho que estou com medo, lutei com os melhores a vida inteira, e o Cigano que vá procurar outro, pois eu sou casado", finalizou.

UFC 207

Esta é a terceira vez que um combate entre o brasileiro e Velásquez é cancelado por uma lesão do mexicano. Werdum esperava vencer o rival para ficar mais próximo de uma oportunidade de lutar novamente pelo cinturão dos pesados, hoje nas mãos de Stipe Miocic, mas terá que aguardar uma próxima oportunidade, já que pelo pouco tempo disponível para achar outro adversário, foi retirado do evento. O card principal marcará a volta de Ronda Rousey contra a brasileira Amanda Nunes. E ainda o duelo entre Dominick Cruz e Cody Garbrandt no peso-galo, além da luta entre TJ Dillashaw contra John Lineker.