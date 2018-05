Ex-técnico de ginástica artística acusado de assediar atletas é afastado

00:00 · 01.05.2018

Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico da Seleção Brasileira masculina de ginástica artística e funcionário do Clube Movimento de Expansão Social Católica (Mesc), de São Bernardo do Campo, é alvo de investigação do Ministério Público Estadual de São Paulo por supostos abusos sexuais cometidos contra meninos, menores de idade, durante os últimos anos. O clube Mesc, de São Bernardo do Campo, afastou ontem técnico. A instituição emitiu nota em seu site oficial e informou que a decisão foi tomada após denúncias de que ele teria abusado de ao menos 40 jovens ginastas.

A denúncia foi feita na edição deste domingo do programa Fantástico, da Globo. O treinador negou todas as acusações e afirmou que "tem a consciência tranquila" e que quem o acusa "vai ter que provar na justiça".

De acordo com a reportagem, Fernando de Carvalho Lopes teria cometido os abusos sexuais durante vários anos em treinos, testes físicos e ainda em viagens com vários atletas. A polícia passou a investigar o caso a partir da denúncia de um garoto de 13 anos, identificado como a primeira vítima a relatar o fato.

Segundo a investigação, esse menino procurou os pais, que fizeram a denúncia. "Ele tocava os órgãos sexuais das crianças", disse a mãe do garoto, que não foi identificada. A segunda vítima que procurou a polícia também é um menino, de 12 anos. Segundo sua mãe, "(Fernando) pedia para olhar o órgão sexual das crianças".

Foi por conta de uma denúncia de abuso sexual que Fernando de Carvalho Lopes foi afastado da seleção brasileira da modalidade um mês antes do início dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. O treinador sempre trabalhou com as categorias de base, começou no vôlei e mudou para a ginástica.

Abusos constantes

Os atletas acusam o treinador de ter se aproveitado da pouca idade e da falta de conhecimento técnico. Segundo eles, o treinador os tocava em suas partes íntimas constantemente. Campeão Pan-Americano por equipes com a Seleção Brasileira em Guadalajara, no México, en 2011, Pétrix Barbosa, hoje com 26 anos, confirmou os abusos. "Fernando foi meu primeiro técnico, o Mesc foi meu primeiro clube, onde comecei a ginástica. Essa pressão psicológica num moleque de 10, 11 anos... Banho junto, me espiar... Já acordei com ele, não sei quantas vezes, com a mão dentro da minha calça."

"Ele sempre perguntava como estava o nosso desenvolvimento. Ele precisava acompanhar o nosso crescimento para poder mudar o treino. E ele pedia para mostrar o pênis", disse.

Procurado, Fernando se defendeu e disse que vai procurar reparação judicial. "Eu não tenho o que falar (sobre as acusações de abuso sexual). Eles vão ter que provar na Justiça. Estou com a minha consciência tranquila", afirmou.