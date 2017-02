Ex-atacante Rômulo crê em partida equilibrada

00:00 · 04.02.2017

Com boas passagens pelos três grandes do futebol cearense, o ex-atacante Rômulo esteve na TVDN e comentou sobre o que espera do Clássico da Paz entre Ceará e Ferroviário. Segundo o artilheiro, mesmo com a diferença de estrutura entre as duas equipes, a partida tende a ser equilibrada, por se tratar de um clássico tradicional do futebol local. "Não é porque o Ferroviário montou um time há pouco tempo que o Ceará vai entrar com aquele sentimento de 'já ganhou'. Existe todo um respeito e jogadores que podem fazer a diferença do outro lado, como Mota, Maxuell e Assisinho. É difícil até de fazer previsão", disse.

>Busca por afirmação

Rômulo entende, ainda, que o Alvinegro joga com uma certa pressão, mas lembra que a equipe perdeu um de seus principais jogadores. "Claro que a gente sabe da estrutura do Ceará e da pressão, já que o time entra na competição com a obrigação de chegar ao menos na final, mas tem dar o desconto, já que o Rafael Costa, que poderia ser o parceiro do magno (Alves) se machucou", concluiu o ex-atleta, que participou da campanha do acesso do Vovô, em 2009.