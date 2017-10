Euforia alvinegra

00:00 · 16.10.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Uma recepção digna de Série A. Com uma festa impressionante, a torcida alvinegra lotou o Aeroporto Internacional Pinto Martins e recebeu a equipe do Ceará neste domingo. A calorosa recepção ocorreu após a vitória da equipe por 1 a 0 diante do Oeste no dia anterior, pela 29ª rodada da Série B que manteve o Vovô firme no G4, com 51 pontos na 4ª colocação, com quatro de vantagem para o 5º colocado.

Com a chegada da delegação alvinegra prevista para às 16h42, desde às 15 horas a torcida alvinegra foi tomando conta do aeroporto, transformando um ambiente, normalmente calmo, em uma arquibancada, lotando o saguão de desembarque doméstico em dois setores, o térreo e o andar de cima, repletos de faixas das torcidas organizadas. Cerca de 1.500 torcedores estiveram presentes para receber o Vovô.

A medida que se aproximava o momento da chegada do Ceará, a torcida aumentava os som dos cânticos de apoio ao time, entre eles os tradicionais "Eu acredito" e "Volta Vozão para 1ª Divisão".

Recepção

Foi quando finalmente, às 17 horas a torcida explodiu ao ver os jogadores, em uma verdadeira catarse coletiva: eram marmanjos, mulheres, idosos crianças - a maioria com celulares para registrar o momento - gritando para cada jogador que passava, tentando abraçá-los e tirar selfies.

Os mais festejados foram o volante Richardson, autor do gol da vitória diante do Oeste, e os meias Ricardinho e Lima. Os três foram literalmente perseguidos por um mar de torcedores, que gritavam seus nomes e os seguiram até a saída do saguão, continuando a festa do lado de fora.

"O Ceará mostrou que é um time que está pronto para subir para a Série A. O jogo com o Oeste mostrou isso e empolgou a torcida. Por isso essa recepção. Com certeza a torcida estará em massa no estádio para apoiar também", declarou o torcedor Igor Siqueira, de 48 anos.

E certamente o apoio será ainda maior no Castelão, amanhã, 17, às 19h30 (horário cearense), contra o Paraná, pela 30ª rodada da Série B em confronto direito pelo acesso.

Os ingressos estão à venda nas lojas oficiais do clube, com os seguintes preços: cadeira inferior e superior (R$ 30,00) e premium (R$ 120,00). Até a noite de ontem, haviam sido vendidos 7.123 ingressos.