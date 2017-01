Estreia quente

00:00 · 28.01.2017

Principal nome do Vasco desde a temporada de 2015, o meia Nenê renovou contrato com o time cruzmaltino e segue como líder do elenco ( FOTO: VASCO DA GAMA ) Após servir a Seleção Brasileira na última quarta-feira (25), o meia Gustavo Scarpa é presença garantida no clássico deste domingo (27) ( FOTO: FLUMINENSE FC )

Um Clássico para abrir a temporada. Este é o cenário disponível para Vasco e Fluminense, que se enfrentam pela abertura da segunda fase da Taça Guanabara. A partida acontece neste domingo (29), no estádio Engenhão, às 16h (de Fortaleza).

O encontro marca a reestreia do técnico Cristóvão Borges, que substitui Jorginho, treinador responsável pelo acesso cruzmaltino para a Série A de 2017.

O comandante, que retorna para o time alvinegro após quatro anos, pôde ver seus atletas em atividade durante a Flórida Cup deste ano.

Abel Braga, técnico do Flu, por sua vez, já superou seu primeiro desafio de forma oficial. A equipe tricolor, em sua estreia pela Primeira Liga, bateu o Criciúma por 3 a 2.

Scarpa de volta

Um dos principais nomes do time tricolor, Gustavo Scarpa está confirmado para o jogo. O meia, que defendeu a Seleção Brasileira no amistoso diante da Colômbia, na última quarta-feira (25), deve ocupar a vaga de Marcos Júnior, que foi titular no triunfo dos cariocas diante do Tigre catarinense. "Ele manteve rendimento muito alto no ano passado. É um menino do bem, não se julga protagonista. A alegria dele foi de um menino na convocação. É um garoto que tem o carinho do torcedor. Então, esse tipo de jogador, com a técnica e a tática, é muito bom", comentou Abel sobre Scarpa.

Além do retorno do meia, o Fluminense pode sofrer mais duas modificações para o embate. Foi o que indicou Abel Braga, em entrevista coletiva, após treino fechado. "Cada jogo é uma história. Já falei que volta o Scarpa. Não falo que será a mesma escalação, pode ter a volta dele e mais duas mudanças. Vasco tem jogadores experientes, bons jogadores. Toca bem a bola. Já pensei, já defini, mas não vou dizer", pontuou o técnico do Tricolor das Laranjeiras.

Foco no jogo

No decorrer da semana uma polêmica se instaurou em São Januário. O meia Andrezinho, provável titular do time de Cristóvão neste domingo, teria sido agredido por um amigo por motivos de cunho pessoal. A notícia foi divulgada pelo jornal O Dia.

Nessa sexta-feira (27), após treino de apronto para o clássico, o jogador tratou de esclarecer o ocorrido, além de afirmar que seu foco é apenas no duelo diante do Flu. "Não aconteceu nada demais. É uma coisa de cunho pessoal, que resolvo fora daqui. Temos um clássico, que é mais importante. Sou um jogador experiente, que sempre soube separar o pessoal e o profissional. É assunto encerrado", disse o atleta de 33 anos.