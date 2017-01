Esquema definido

00:00 · 21.01.2017 por Irailton Menezes - Repórter

O primeiro Clássico-Rei de 2017, que será realizado neste domingo (22), na Arena Castelão, contará com um esquema especial de trânsito e segurança para garantir a ordem e a paz do torcedor que for ao estádio torcer por Ceará ou Fortaleza. A ação contará com um efetivo de 566 homens da Polícia Militar, que estarão distribuídos em lugares estratégicos, dentro e fora da praça esportiva.

Os policiais chegarão ao estádio por volta de 14h15 e ficarão responsáveis por fazer a vistoria dos torcedores que forem entrar para acompanhar o jogo, sendo que as bilheterias serão abertas para vendas de ingressos a partir de 15h15.

Segundo o tenente coronel Farias, 366 policiais estarão na parte interna do Castelão, enquanto os outros 200 reforçarão a segurança nos terminais e demais vias de acesso ao estádio.

O patrulhamento da PM terá apoio de 30 viaturas, 70 motocicletas e 30 cavalos. 100 homens do Batalhão de Choque da PM estarão entre o efetivo escalado para trabalhar na ação deste domingo. Delegados da Polícia Civil, escrivões e inspetores também estarão presentes na praça esportiva.

O Corpo de Bombeiros irá atuar com 35 homens, uma viatura de combate a incêndio, uma de resgate e um micro-ônibus. Como em todos os jogos na Capital, o Juizado do Torcedor também estará atuando durante o jogo, tendo à frente os juízes Paulo de Tarso Pires Nogueira e José Krentel Ferreira Filho, com apoio do promotor de Justiça Antônio Edvando Elias de França, representando o Ministério Público do Ceará.

20 agentes do Juizado da Infância estarão atuando no dia do jogo. O deslocamento dos torcedores ao Castelão será organizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que irá controlará o tráfego no entorno do estádio. Na ocasião, será disponibilizado um efetivo de 30 agentes, distribuídos em seis viaturas e seis motocicletas, além de orientadores do Via Livre, que faz o auxílio na travessia dos pedestres.

Início

A operação de trânsito inicia ao meio-dia com a coibição de estacionamento na Rua do Contorno e, ainda, nas principais vias de acesso ao palco do espetáculo. A AMC também fará um controle dos ambulantes.

Como nos clássicos anteriores, os torcedores do Ceará devem se deslocar ao estádio Castelão através da Avenida Alberto Craveiro, enquanto a torcida do Fortaleza chegará à arena pela Avenida Paulino Rocha.

O órgão ainda orienta que os condutores podem procurar outras alternativas de estacionamento, além do espaço na Arena Castelão, como toda a extensão da Avenida Juscelino Kubitschek (exceto no canteiro central). Reboques estarão à disposição em casos de descumprimento às regras de circulação viária.

Transporte público

O transporte público também será reforçado no dia do Clássico-Rei. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) contará com o reforço mais 14 veículos das linhas que saem dos terminais com destino ao estádio Castelão, com tarifa social no valor de R$ 2,60 (inteira) e R$ 1,10 (meia).