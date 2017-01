Esporte da terra

00:00 · 07.01.2017

Em vários pontos da Capital, é possível ver crianças e jovens jogando a nova prática esportiva ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

A prática esportiva também é campo fértil para a criatividade. Em General Sampaio, região norte do estado, uma nova modalidade tem caído nas graças de jovens estudantes de escolas públicas, graças ao criador e professor Jorginaldo Moreira dos Santos, de 40 anos. O Arrebol consiste numa atividade em que os participantes arremessam uma bola de 'gol a gol' com as mãos.

Em 2008, o Arrebol foi criado após Jorginaldo aplicar uma brincadeira lúdica nos treinamentos da equipe de handebol da cidade de General Sampaio. Com o tempo, regras foram estabelecidas para melhorar o dinamismo do jogo. Sobre a motivação de criar esse esporte, comenta: "O que me motivou a criar esse novo esporte foi poder oferecer uma atividade voltada para crianças e adolescentes que não tinham afinidades com as modalidades existentes e ficavam como reservas ou nem praticavam - basquete, handebol, voleibol, futsal".

O nome Arrebol veio dos próprios atletas, fazendo alusão ao arremesso de bola. Com três jogadores por equipe, uma partida é composta por três sets, com duração de cinco minutos cada, sendo vencedor da disputa quem fizer mais gols nesse espaço de tempo ou acertar a bola de jogo do adversário com a bola auxiliar - disponível para ambas as equipes. O time que conquistar primeiro dois sets vence a partida.

No Ceará, outras cidades possuem adeptos desse esporte: Pentecoste e Tejuçuoca. Elas participam e sediam as competições promovidas pela Federação Cearense de Arrebol (FCA). Por outro lado, vem ganhando projeção em outros estados do Brasil e também é praticado em outros países como Guiné Bissau, localizado na África Ocidental.

No ano de 2016 foram realizados os campeonatos cearenses de Arrebol misto e feminino, e o Campeonato Brasileiro masculino, feminino e misto. Na edição nacional, os cearenses conquistaram os primeiros lugares nas categorias feminina e mista. Já o campeão masculino foi o Macapá-AP, que venceu a equipe de General Sampaio na grande partida final.

Curiosidades

Os jogos podem ocorrer em campos com grama ou terra, quadras de areias ou poliesportivas, o que facilita a disseminação da prática. As marcações podem ser feitas com fitas, cal ou cordas auxiliadas de fixadores caso necessitem. No primeiro set a composição será: dois atletas jogando e quatro atletas no bate-bola. No segundo set, dois atletas que estavam no bate-bola entram na partida e dois atletas que estavam jogando passam a ficar no bate-bola com mais dois atletas que iniciaram nesse local.

No terceiro set, os dois atletas que ainda não tinham atuado no gol a gol entram. Com isso, todos os atletas participarão de um rodízio no jogo, atuando tanto no gol a gol (quadra de jogo) quanto bate-bola (lateral direita e bate bola lateral esquerda). (Colaborou Ideídes Guedes)