Espírito competitivo

00:00 · 11.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Gilmar Dal Pozzo tem testado opções no time, mas mantido um esquema tático ( Foto: JL Rosa )

Desde o início da semana passada, quando iniciaram os trabalhos de pré-temporada no Ceará que técnico Gilmar Dal Pozzo, faz treinos com bola e técnico-táticos em busca de um time titular para a estreia no Estadual, no dia 18 contra o Maranguape, às 21 horas no Domingão.

LEIA MAIS

.Pela 2ª Fase da Copa SP, Ceará pega o Mogi Mirim

E em todos os treinamentos, Gilmar tem procurado testar opções em todos os setores, variado jogadores nos dois times, respeitando o esquema tático escolhido por ele, o 4-1-4-1.

Estas trocas, constantes nos treinos, foram testadas principalmente na lateral-direita (Cametá por Everton Silva), esquerda (Romário por Lucas) e atacantes (Magno Alves por Rafael Costa), além dos pontas (Douglas Baggio por Alex Amado)

Para o treinador, este tipo de atividade visa estimular disputa interna pela titularidade em todas as posições.

"Na formação desse grupo de jogadores, procuramos trazer atletas comprometidos e com nível para ser titulares. E o treinamento faz com que a disputa interna entre eles aumente, a competitividade deles. Estou satisfeito e valorizando muito o trabalho deles neste início de temporada", disse ele.

'Espeto'

O gerente de futebol do clube, Marcelo Segurado, classificou esta competitividade de início de temporada como vital para o grupo, e que cada jogador precisa de um 'espeto' ou seja, uma sombra pela vaga de titular.

"Não se pode ter zona de conforto no futebol. Os treinos precisam ser competitivos com disputas entre os jogadores por vaga de titular. No futebol, chamamos de espeto. E formamos um elenco pensando nisso, com dois jogadores do mesmo nível para cada posição. A montagem do elenco foi feita com muito critério para que isso acontecesse".

Ele exemplifica dentro do elenco algumas disputas pela vaga de titular. "O Romário, que é lateral-esquerdo, já tem um espeto que é o Lucas. No direito, o Cametá tem o Everton Silva. Os quatro zagueiros são muito bons e disputarão vagas, a mesma forma os volantes e meias. Na frente as disputa entre os pontas, Lelê, Amado, Baggio. Até no caso do Rafael Costa é bom para ele o Eduardo estar treinando bem".

Por isso, nenhum jogador se sente titular no momento. O volante Diones garantiu que todos tem condições de jogar.

"O Gilmar tem um grupo muito qualificado na mão. Cabe a ele saber como usar, pois não são apenas onze e sim todos com condições de jogar, com peças de reposição. Ele utilizará todos na hora certa e nos disse que um time pode iniciar o campeonato e quem acaba é outro. Quem ganhar com isso é o Ceará".

Saiba mais

Goleiros (3)

Èverson, Lauro e Diego

Laterais-direitos (2)

Everton Silva e Tiago Cametá

Laterais-esquerdos (2)

Romário e Lucas Siqueira

Zagueiros (5)

Rafael Pereira, Sandro, Luiz Otávio, Valdo e Rômulo

Volantes (6)

Diones, Jackson Caucaia, Trindade, Richardson, João Marcos e Raul.

Meias (3)

Felipe Menezes, Ricardinho e Felipe Tontini

Atacantes (6)

Magno Alves, Rafael Costa, Lelê, Douglas Baggio, Alex Amado e Eduardo