Espanha concentra favoritos ao título

00:00 · 17.09.2018

Lionel Messi vai em busca do 5º título da Champions, com a camisa do Barcelona ( Foto: AFP )

A taça da Liga dos Campeões fica na capital espanhola e o favorito ao título também: o Real Madrid. Atual tricampeão e maior vencedor da Liga com 13 títulos, os Galácticos buscam manter a hegemonia com um time entrosado, mas que vive a expectativa de suprir a ausência da maior estrela do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, que deixou o clube como principal artilheiro da história madrilenha e se transferiu para a Juventus, da Itália.

> A bola vai rolar na Liga dos Campeões

Cabe aos remanescentes Bale, Benzema e Modric liderarem uma nova safra marcada pelo brilho de Vinícius Júnior, ex-Flamengo, e os experimentos do jovem treinador espanhol Julen Lopetegui, que chega para substituir o comando de Zidane.

Algoz do Brasil na Copa, o goleiro belga Courtois foi o principal reforço dos merengues para a sequência da temporada. O clube está no grupo G com CSKA Moscou-RUS, Roma-ITA e o tcheco Viktoria Plzen.

Para voltar ao topo

Último campeão antes da sequência madrilenha, o Barcelona quer a taça para retomar os tempos de glória no Camp Nou e desbancar o rival. Com títulos seguidos do Espanhol e Copa do Rei, a Liga é a conquista que falta para a obtenção da tríplice coroa no país. O clube está no Grupo B do torneio juntamente com a Internazionale-ITA, Tottenham-ING e o PSV-HOL.

Especial

O torneio também tem um sabor especial para Lionel Messi. Chuteira de Ouro na última temporada, o atacante do Barça, que já venceu o prêmio de melhor do mundo em cinco oportunidades, ficou fora da disputa atual depois de 11 anos.

Para buscar o título e a consagração individual, o argentino conta com Suárez, Coutinho e o também brasileiro Arthur, reforço que veio do Grêmio após a saída de Iniesta para o futebol japonês.