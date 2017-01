Escândalo na CBFS foi investigado

00:00 · 04.01.2017

Matéria do Diário do Nordeste, no início de 2015, trouxe detalhes da investigação da Polícia Cívil cearense no caso que envolveu vários nomes ligados ao futsal

De fato, a administração da CBFS passou por turbulências nos últimos anos. Em janeiro de 2015, o Diário do Nordeste trouxe uma matéria detalhada, onde a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), instaurou inquérito para investigar denúncias de irregularidades na gestão da entidade. Na época, a Polícia Federal (PF) também foi acionada para acompanhar o caso.

De acordo com as investigações, parte do dinheiro dos patrocínios da entidade - R$ 20 milhões dos Correios e R$ 11,7 milhões do Banco do Brasil - era desviado e a Polícia encontrou fortes indícios de que crimes como lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica. Na oportunidade, CBFS negou as acusações

As denúncias foram feitas por um grupo contrário à gestão do então presidente Renan Tavares, que substituiu Aécio de Borba Vasconcelos. Borba tirou uma licença em maio de 2014 por ter suas contas, referentes a 2013, reprovadas. Logo depois, em junho daquele ano, ele apresentou uma carta de renúncia.

Com a renúncia de Aécio de Borba, também deixaram cargos na CBFS o vice-presidente geral, Vicente Piazza, e as três filhas do ex-presidente: Sílvia de Borba, ex-diretora de Marketing; Virgínia de Borba, ex-diretora do departamento financeiro e Sônia de Borba, ex-diretora do Centro de Treinamento. Tavares, que era vice-presidente de competições, assumiu a presidência. Louise Bedê, que era vice-presidente administrativa, herdou o cargo de vice-presidente geral da entidade.

Indiciados

Meses depois, o ex-presidente CBFS, Aécio de Borba Vasconcelos, dentre outras pessoas ligadas ao esporte, foram indiciados pela Polícia Civil cearense pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária.

Também foram indiciados a filha do ex-presidente, Virgínia Gláucia Mello de Borba; o genro dele, José Armando Silva Gondim; além do ex-presidente da entidade, Renan Pimentel Tavares de Menezes; da atual vice-presidente de competições, Louise Anne Vale Bedê; Edneide Lourenço Pereira, que era ex-coordenadora financeira e subordinada a Virgínia; e Felizardo da Nóbrega Machado, então sócio, junto com Armando, da empresa Arfe Produções Logísticas LTDA, pivô do escândalo.

A sede da CBFS continua localizada na Rua Coronel Ferraz, no Centro de Fortaleza. Já o CT, localizado na Iparana, foi vendido no ano passado.