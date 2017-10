Equilíbrio oposto

00:00 · 10.10.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Dois times bem parecidos, pelo menos na tabela e no aproveitamento nas últimas rodadas. Este é o perfil de Ceará e Oeste, que se enfrentam no próximo sábado, 14, às 19 horas, na Arena Barueri, em São Paulo. A partida será válida pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro.

As coincidências entre as duas equipes não são poucas. Ambos estão há cinco jogos sem perder, sendo que a equipe paulista acumula quatro vitórias e um empate nos últimos jogos, enquanto o Alvinegro de Porangabuçu, embora esteja à frente na classificação (4º colocado com 48 pontos) por um ponto de diferença, venceu três e empatou duas vezes.

O duelo também marcará o encontro do 3º melhor visitante contra o 3º melhor mandante do certame e, por isso mesmo, os atletas do Ceará já sabem da dificuldade que terão pela frente. "Respeitamos a equipe deles, que assim como a gente também está num momento bom, mas vamos buscar o resultado, que é os três pontos. Sabemos que jogar contra eles lá é muito difícil. Eles estão fazendo o dever de casa, mas nós temos um objetivo. Agora que a competição está afunilando, faltando 10 jogos e não podemos bobear não", disse o zagueiro da equipe alvinegra Luiz Otávio.

Atenção

Tanto Ceará como Oeste venceram seus últimos jogos na série B. Os paulistas mostraram que são bons nos contra-ataques ao superar o Guarani por 3 a 0. Detalhe que requer ainda mais atenção para o time de Marcelo Chamusca. "Eles têm jogadores com uma transição rápida e temos que tomar muito cuidado com isso", resumiu Luiz Otávio.

Para este duelo, o técnico Marcelo Chamusca não poderá contar com o meia Pedro Ken, que irá cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. As opções para substituí-lo ainda serão estudadas pelo técnico Marcelo Chamusca.

Distintos

O elenco alvinegro trabalhou na tarde dessa segunda-feira com grupos divididos. Enquanto os jogadores que atuam na Série B fizeram um trabalho físico e tático, o auxiliar Daniel Azambuja comandou um coletivo em campo reduzido e jogadas com bola parada com o grupo que irá enfrentar o Fortaleza na segunda partida das quartas de final da Taça Fares Lopes, nesta quarta-feira, 11, na Arena Castelão.

E justamente o meia Pedro Ken foi uma das novidades no time titular. A outra mudança foi a entrada de Arthur na vaga de Magno Alves. Como o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, o Ceará pode garantir a classificação com uma vitória simples ou com um novo empate com ou sem gols.