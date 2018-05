Entre os melhores

00:00 · 04.05.2018

O mestre e professor Carlos André Sousa faturou quatro medalhas de ouro no 1º Norte-Nordeste. No evento de sábado, 15 atletas cearenses estarão participando da competição. Uma delas é Luth Anna ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

Os cearenses campeões de Kung Fu Wushu têm uma nova missão neste fim de semana. Após o saldo positivo em Maceió-AL, onde o mestre e professor Carlos André Sousa (40) faturou quatro medalhas de ouro no 1º Norte-Nordeste (modalidade auto-rendimento), as atenções se voltam para a sétima edição do Campeonato Interestadual da modalidade, que será realizado neste sábado (5), no município de Nova Olinda, distante 500 km de Fortaleza.

Ao todo, serão 15 atletas cearenses que estarão participando da competição. Uma delas é Luth Anna, atual campeã cearense da modalidade. Feliz pela participação, ela espera fazer bonito no torneio e trazer mais um bom resultado. "Estou muito feliz por estar neste evento. Não tenho dúvida de que o nível será intenso, mas estamos bem preparados para chegar ao objetivo", destacou a competidora.

Atletas renomados

O 7º Interestadual contará com a presença de atletas de todo o Nordeste e terá novidades nesta edição. Além deles, irão participar competidores da região Norte e do Estado de São Paulo. São em média 300 atletas lutando pela conquista.

"Estamos treinando diariamente, com toda estrutura possível, graças à parceria que temos com a Academia ARFIT (localizada no Bairro Papicu), tanto na parte muscular, como a qualificação acrobática", reforçou o experiente Carlos André.

A competição em Nova Olinda também servirá de preparação para o próximo Campeonato Cearense de Kung Fu, que está previsto para acontecer no dia 3 de junho.

"Estamos evoluindo a cada competição. Disputar o Estadual irá nos fortalecer ainda mais, já que os cearenses sempre são vistos com bons olhos e correspondem nas competições nacionais e internacionais", finalizou Carlos André Sousa.