Ensaio geral para a estreia

00:00 · 16.01.2017

Magno Alves mostrou a velha pontaria, marcando duas vezes ( Foto: Bruno Aragão / cearasc.com )

A comissão técnica do Ceará começou a ensaiar o time que vai estrear na temporada de 2017 na próxima quarta-feira (18), pelo Campeonato Cearense 2017, contra o Maranguape.

Ontem, no Estádio Vovozão, o Alvinegro goleou o time do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (Safece) por 6 a 0. No amistoso, o técnico Gilmar Dal Pozzo utilizou 22 jogadores do elenco (11 em cada tempo), e o desempenho foi superior na segunda etapa, quando cinco dos seis gols da partida aconteceram.

O time alvinegro entrou em campo com Éverson, Éverton Silva, Sandro, Rafael Pereira e Romário; Jackson Caucaia, Richardson, Felipe Tontini e Felipe Menezes; Douglas Baggio e Rafael Costa. Com essa formação, apesar de mais ofensivo que o time da Safece, o Vovô só conseguiu balançar as redes aos 37 minutos da primeira etapa, quando Douglas Baggio foi derrubado na área. Rafael Pereira cobrou a penalidade para abrir o placar.

Mais efetivo

No segundo tempo, entraram Lauro, Tiago Cametá, Valdo, Luís Otávio e Lucas; Diones; Raul, Matheus Trindade; Alex Amado, Eduardo e Magno Alves. E o desempenho, pelo menos em número de gols marcados, foi bem superior com uma sequência fulminante. Logo aos 10 minutos, o atacante da base alvinegra Eduardo tocou para Alex Amado fazer o segundo gol do Vovô.

Aos 18, foi a vez do próprio Amado dar assistência para Magno Alves ampliar. Três minutos depois, Tiago Cametá cruzou para Magnata marcar mais um. Aos 25 minutos, o garoto Eduardo apareceu de novo para deixar Amado livre para marcar. E aos 30 minutos, a base alvinegra apareceu mais uma vez: Raul acertou de fora da área para fechar o placar no Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu.

Atuaram pelo time do Sindicato dos Atletas: Rodrigo, Sidney, Romário, Paulão e Lobo; Renan, Michel, Klisman e Crisóstomo; Felipe e Thiago. Agora, o Alvinegro faz últimos preparativos para estreia no Estadual, contra o Maranguape, no Estádio Domingão, em Horizonte, quarta-feira (18), às 21h.

Avaliação

Após a partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo avaliou a apresentação da sua equipe e considerou o positivo o teste, mesmo com discrepância no placar entre os tempos de jogo.

"A gente fez um gol e criou mais dez oportunidades claras de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, a formação da equipe adversária mudou, ficou mais frágil e a gente continuou atacando, continuou marcando e teve um aproveitamento melhor na finalizações até pela fragilidade do adversário na postura no segundo tempo. Mas eu gostei do primeiro e do segundo tempo, do envolvimento de toda a equipe. E esses atletas estão de parabéns. Em duas semanas de trabalho, eles conseguiram entender a parte técnica, parte tática dentro da ideia, dentro do sistema de jogo e isso me agrada", explicou.

Em Porangabuçu, ainda são comentados nomes de possíveis reforços para a temporada 2017. O volante Sandro Manoel, que foi fundamental na conquista da Copa do Nordeste, e o meia Maxo Biancucchi, ex-Bahia, foram especulados.