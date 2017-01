Encarada fatal

00:00 · 18.01.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Respeito é bom e todo mundo gosta. E para Vitor Belfort (39), então, isso vai muito além. Em evento que marcou o lançamento da venda de ingressos para o UFC Fortaleza, que acontece no dia 11 de março no Centro de Formação Olímpica (CFO), o ex-campeão e atual nº 9 no ranking peso-médio da organização, deixou claro que o americano Kelvin Gastelum (25) não terá vida fácil no octógono pelo fator de ser bem mais jovem do que ele.

"Eu vou acabar com ele e passar por cima dele. Não interessa se ele é novo ou jovem. E se ele acha que o tempo está a favor dele, ele está é frito. Vou cozinhá-lo nesse sol daqui", disse o ex-campeão do UFC. Belfort é consciente de que não precisar mais provar nada para ninguém no MMA, mas confessa que está ansioso para voltar ao octógono e vencer, já que amargou duas derrotas seguidas em suas últimas lutas. "Estou focado, com fome e com muita sede. Essa selva é minha", cravou o brasileiro.

Embora tenha elogiado a estrutura do CFO, Vitor Belfort se mostrou descontente por não ver jovens e crianças usufruindo do complexo esportivo. "Cadê as crianças, cadê os esportes de base. Imaginei que tinha o pessoal jogando bola. Não adianta você ter um lugar maravilhoso e lindo se as moscas estão presentes. Sem trabalho de base, não vamos ser campeões olímpicos", completou o lutador.

Planejamento

Se Vitor Belfort se mostrou bem focado e determinado a voltar ao caminho das vitórias no UFC, seu oponente preferiu adotar um estilo diferente e estratégico. Durante a entrevista, Kelvin Gastelum confessou porque pediu a luta com o 'fenômeno'. "Belfort é uma lenda e está acima de mim no ranking. É uma luta que me interessou e por isso estou aqui".

Fã de Safadão

Kelvin Gastelum chamou atenção não só pelo bom humor, mas também pela preferência musical. O americano disse que está aperfeiçoando o português por meio das músicas e confessou, para surpresa de todos, que é fã do cantor Wesley Safadão. "Gosto muito de música sertaneja e também do Wesley Safadão - Tô namorando todo mundo... (risos)", ressaltou cantando uma das músicas do cearense.

Os lutadores Maurício Shogun e Beth Correira, que estão no card do UFC Fortaleza, também estiveram no evento dessa terça-feira, no CFO.

Presenças locais

Rodrigo Minotauro, embaixador do UFC no Brasil, foi outro que marcou presença no Media Day e foi logo esclarecendo a principal expectativa do público, sobre a presença dos lutadores cearenses (Rony Jason, Godofredo Pepey e Viviane Sucuri) no card. "Estamos tendo essas dificuldade de casamento de lutas, mas nossa intenção é trazer esses três grandes nomes para a cidade. Mas esses três nomes estão bem possível de entrar".