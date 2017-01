Empate sem gols no horto

00:00 · 27.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Clique para ampliar

Em sua estreia na Primeira Liga, o Ceará empatou em 0 a 0 com o América Mineiro, ontem à noite no estádio Independência, em Minas Gerais (MG). Foi o primeiro teste fora de casa do Vovô na temporada, contra um adversário que vai reencontrar na Série B do Brasileiro.

E jogando como visitante, o Alvinegro, embora organizado em campo, mostrou uma postura ofensiva muito tímida, criando raras chances de gols. A única chance a rigor do Vovô marcar foi já aos 42 do 2º tempo, em chute de Richardson no travessão. No mais, a equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo mostrou-se muito previsível na movimentação e com sérias dificuldades de criar jogadas.

Ofensivamente, a equipe ainda mostrou problemas de cobertura e marcação, mesmo com o time da casa realizando seu primeiro jogo na temporada e atuando com três zagueiros.

Com o resultado, o Ceará soma seu primeiro ponto e volta a jogar no torneio praticamente daqui um mês, no dia 23, quando recebe o Flamengo às 21h30 no Castelão. Entretanto, já no domingo, 29, o clube volta a jogar pelo Campeonato Cearense, contra o Guarany de Sobral, às 18h30 no Castelão, em jogo pela 4ª rodada.

Enfrentando um clube que fazia seu primeiro jogo na temporada, o Ceará mostrou uma postura excessivamente defensiva, com proposta de sair nos contra-ataques. Mas com pouca efetividade quando tinha a bola, o Vovô não conseguia criar e ainda sofreu nas raras investidas do time mineiro, que só não abriu o placar aos 15 minutos devido a defesa do goleiro Everson em chute de Matheusinho.

Impreciso nos passes no meio campo, o Alvinegro só criaria uma chance de gol nos minutos finais da etapa inicial, mas por vacilo da zaga adversária. Alex Silva errou o passe, Felipe Menezes interceptou e tocou para Magno Alves, que chutou cruzado para fora.

Na etapa final, o América começou pressionando e por pouco não saiu na frente aos 8 minutos, com Gerson Magrão.

A partir daí o que se viu foi um Ceará até buscando sair mais para o jogo, mas esbarrava nas decisões erradas de seus jogadores, como passes errados e não arriscar no gol. Ainda assim, o Vovô teve a última chance do jogo, em belo chute de Richardson no travessão.

Ponto fora

Ao fim da partida, os jogadores alvinegros não lamentaram o resultado, preferindo valorizar o ponto conquistado fora de casa. "Encontramos uma equipe muito forte defensivamente e muito rápida na frente e isso dificultou criarmos. Mas conseguimos nos defender bem e atacar do jeito que deu. A equipe está de parabéns com o empenho, pois jogar aqui fora de casa nunca é fácil. Agora é procurar acertar a equipe e pensar no Cearense", declarou o zagueiro Sandro.