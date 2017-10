Empate ruim para os dois

00:00 · 13.10.2017

Jogo pegado no meio-campo impediu que os dois times criassem boas oportunidades de gol. Após primeiro tempo morno, o gol de Pará reacendeu a partida, tornando o clássico mais emocionante ( FOTO: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO )

Com dois tempos bastante iguais, Flamengo e Fluminense fizeram um jogo aberto, com direito a gol contra bizarro de Pará, e acabaram empatando por 1 a 1 no início da tarde desta quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado, no fim das contas, não foi bom para ninguém. O Flamengo segue em sétimo, com 40 pontos, e hoje estaria classificado para a Libertadores graças ao Cruzeiro, que já tem vaga e é o terceiro no Nacional. O Fluminense, por outro lado, está na parte debaixo da tabela, com 32 pontos, em 15.º, um acima do São Paulo, que abre a zona do rebaixamento.

Nos dois tempos desta quinta, o Fluminense usou os minutos iniciais para buscar o gol e teve êxito abrindo o placar no começo da segunda etapa com ajuda de Pará, que cortou cruzamento contra a própria meta. O Flamengo, por sua vez, teve Guerrero em campo por cerca de 35 minutos no segundo tempo, mas foi pobre na criação. Em uma jogada área saiu o gol de empate com Réver, de cabeça.

Santos tropeça

O Santos ficou mais distante do seu objetivo de efetivamente brigar com o Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro. O time não foi além de um empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em resultado ruim para ambos os times.

Na briga direta contra o rebaixamento, o Sport levou a melhor para cima do Vitória ao vencer por 2 a 1, nesta tarde de quinta-feira, no Barradão, em Salvador. O time pernambucano quebrou longo jejum de nove jogos sem vencer na competição, deixou a zona de rebaixamento e conquistou seis posições, da 17.ª para a 11.ª, agora com 33 pontos. O Vitória continua com 32 pontos, em 12.º lugar.

Com os resultados de quinta-feira, o São Paulo, que havia sido derrotado pelo Atlético Mineiro na quarta-feira, voltou à temida e incômoda zona de rebaixamento. Para tentar se reabilitar, o Tricolor do Morumbi volta à campo no sábado (14), quando enfrenta o Atlético Paranaense no Estádio Morumbi.