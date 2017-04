Emoção do basquete na Verdinha 810

00:00 · 07.04.2017

Os jornalistas Antero Neto, Samuel Quintela e Tom Alexandrino trabalharam na cobertura ( Foto: JL Rosa )

A Rádio Verdes Mares, AM 810, inovou e levou aos seus ouvintes todas as emoções do jogo entre Basquete Cearense e Paulistano (SP), partida válida pelos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe, que foi comandada pelo jornalista Antero Neto e também contou com os comentários do convidado Samuel Quintela e reportagens de Tom Alexandrino, acompanhou ao vivo do Ginásio Paulo Sarasate todos os detalhes do confronto.

Nas internet e pelo telefone da emissora, a repercussão da transmissão foi positiva, agradando os ouvintes da Verdinha.

A intenção da equipe esportiva da rádio cearense é seguir cobrindo os embates do Carcará na fase de oitavas de final da competição nacional.