Emoção ao limite no Mundial de Surfe

00:00 · 19.12.2017 por George Noronha - Especial para o Jogada

O brasileiro Gabriel Medina bem que tentou, mas não conseguiu cumprir a difícil missão de chegar na final e vencer o Pipe Masters, sendo derrotado pelo francês Jeremy Flores, ainda nas quartas de final, para a tristeza e frustração da grande torcida brasileira que se fez presente nas areias de Pipeline.

Tristeza pra uns, alegria pra outros, que comemoraram o bicampeonato do havaiano John John Florence pelo segundo ano consecutivo. Florence também avançou às semifinais em Pipeline ao derrotar em sua bateria das quartas o australiano Julian Wilson, com facilidade, por 17,60 a 2,34 na somatória das notas. Na grande final, perdeu para o francês Jeremy Flores.

Medina, que caiu por 12,76 a 6,04 diante de Flores, precisava vencer esta etapa e ainda torcer para que Florence não fosse à final para poder fechar 2017 como campeão mundial. Porém, o brasileiro não encaixou uma boa onda na sua bateria das quartas de final.

Em quatro tentativas, o máximo que conseguiu fazer de melhor foi um tubo, enquanto o rival francês obteve desempenho superior desde o início e se classificou às semifinais com tranquilidade. Antes disso, Gabriel Medina havia passado por ninguém menos do que o lendário Kelly Slater na repescagem fase em que assegurou classificação às quartas de final ao derrotar o norte-americano por 17,97 a 9,16. O brasileiro, que buscava o bicampeonato, disputou esta repescagem após ter decepcionado em sua bateria na quarta fase da competição, na qual também foi superado por Jeremy Flores, que somou 15,37 pontos, contra 12,10 do brasileiro e 7,57 de Ítalo Ferreira, que depois foi às quartas de final ao levar a melhor sobre o italiano Leonardo Fioravanti, por 6,34 a 0,90, na repescagem.

Agradecido

"Eu dei o meu melhor, mas infelizmente não deu. O mar piorou muito na hora da minha bateria e assim não tem jeito. Agora é voltar pra casa e focar no próximo ano para continuar dando trabalho. Obrigado a todos que torceram por mim", declarou Gabriel Medina entre lágrimas, logo após a sua eliminação.