Em carta, nadadores pedem 'socorro'

00:00 · 08.04.2017

Um dia após a prisão do ex-presidente Coaracy Nunes e outros dirigentes da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), os atletas decidiram se unir e pedir a autoridades "socorro" ao Governo Federal e ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro) para que não sejam prejudicados no ciclo olímpico.

Na tarde desta sexta-feira (7), uma carta aberta ratificada por 45 nadadores, ex-nadadores e um técnico de polo aquático pede que o presidente Michel Temer intervenha para que não haja corte de verba aos esportes aquáticos.

São signatários da missiva Cesar Cielo, Thiago Pereira, Poliana Okimoto, Bruno Fratus, Joanna Maranhão e Marcelo Chierighini, entre outros.

Outros dirigentes citados pelos atletas são o ministro do Esporte, Leonardo Picciani (PMDB-RJ), o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, e o secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte, o ex-nadador Luiz Lima.

"Rogamos pela garantia da manutenção dos calendários estipulados, com as efetivas realizações das competições marcadas; pela correta e transparente eleição da comissão de atletas e por uma mudança de nova presidência da CBDA, além de uma intervenção em conjunto dos ilustres e eminentes senhores, para que não nos falte a verba básica no intuito de continuarmos inspirando gerações", afirmou a carta.