Em busca da definição

00:00 · 12.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Contando-se os dias estritamente trabalhados, o Fortaleza chega hoje a 26 dias de atividades da sua pré-temporada. Se fossem corridos, seria completado um mês de treinos e exames.

Para quem observa os trabalhos comandados pelo técnico Hemerson Maria, pode-se dizer que aos poucos, ele está se aproximando da formação mais ajustada para o jogo de estreia no Campeonato Cearense, que acontecerá neste domingo (15), às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Ferroviário.

Dúvidas

Dependendo do BID, Boletim Informativo Diário da CBF, para confirmar todo o grupo que levará para a partida, Hemerson Maria vem realizando treinos táticos, onde esboçou uma formação titular. Entretanto, ficaram dúvidas em vários setores.

O goleiro para estreia deverá ser mesmo Marcelo Boeck, mas nos treinos, Hemerson testou duas duplas de zaga: a primeira com Gabriel Silva e Ligger e a segunda com Heitor e Max Oliveira; dois volantes que disputaram muito a posição foram Vacaria e Anderson Uchôa.

Torcedor assistiu

Ontem, o torcedor tricolor pôde assistir aos treinos, visto que os portões foram abertos e quem esteve no Pici viu o atacante Maranhão com melhor desenvoltura que em 2016. Por conta disso, o ataque ficou Juninho Potiguar e Maranhão. No decorrer da prática, Gabriel Pereira e Lúcio Flávio também foram testados.

"Haverá dias em que, eu vou procurar confundir um pouco a formação principal, porque, algum segredo a gente precisa ter para dificultar alguma coisa para o adversário", disse o técnico do leão do Pici, em recente entrevista na sala de imprensa.

Todos testados

O auxiliar técnico do Fortaleza, Emerson Nunes, disse que no momento atual dos treinos, não se pode falar ainda em dúvidas e que todos estão sendo testados.

"As trocas de jogadores é porque nós temos um grupo forte e é importante observar todas as posições. Não se pode falar em dúvidas, porque nem começaram os jogos, ainda. Na verdade, as dúvidas tendem a surgir conforme forem acontecendo os jogos e o desempenho dos atletas", comentou o auxiliar técnico Emerson Nunes.

Revelação no fim

Já era fim de tarde, quando o treinador do Tricolor posicionou uma equipe titular, sem mudanças, já dando mostras de qual o time que ele está preparando. A formação foi a seguinte: Marcelo Boeck; Felipe, Gabriel Silva, Ligger e Gastón Filgueira; Jéfferson, Vacaria, Anderson Uchôa e Cássio Ortega; Juninho Potiguar e Rodrigo Andrade.

Possível reforço

A diretoria do Fortaleza ainda não confirmou oficialmente, entretanto, o lateral-direito que está negociando com o clube é Eduardo Rocha, atleta surgiu no Guarany de Sobral no ano passado, mas que foi transferido para o Coritiba. Nesse clube, ele não chegou a atuar. Natural de Santana do Acaraú, Eduardo tem apenas 20 anos de idade.

Saiba mais

Jogadores já regularizados

Como a definição do time passa pelo BID (Boletim Informativo Diário), oito jogadores já estão regularizados e podem ser utilizados pelo técnico Hemerson Maria. São eles: Marcelo Boeck, Matheus Inácio (goleiros), Gabriel Silva e Ligger (zagueiros); Allan Vieira e Gastón Filgueira (lateral e volante); Cássio Ortega e Juninho Potiguar (meia e atacante).

Ainda aguardam registro

Das 14 contratações realizadas pelo Fortaleza até o momento, seis outros jogadores ainda aguardam o registro na Federação Cearense de Futebol e CBF. São os seguintes: os volantes Vacaria , Jéfferson e Anderson Uchôa; o zagueiro Heitor e os atacantes Lúcio Flávio e Gabriel Pereira. A transferência de Heitor é internacional, o que leva mais tempo.