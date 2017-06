Elenco mais jovem e intenso

00:00 · 08.06.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Meia Pedro Carmona, último reforço a chegar para o Fortaleza, puxa a fila no treinamento ocorrido ontem no PV, quando se notou a mescla de jogadores jovens com outros mais experientes do elenco, na disputa da Série ( Foto: Reinaldo Jorge )

O time do ano passado do Fortaleza na Série C tinha uma média de idade acima de 30 anos. Fez grande campanha na fase classificatória, mas não conseguiu o acesso à Série B. Em 2017, houve uma mudança de postura por parte da diretoria e o que se vê é um grupo mais jovem e mais corredor para atender às exigências da competição.

Os primeiros sete reforços para a competição, possuem média de idade de 27,2 anos, justamente para atender à correria que se emprega na Série C. Nas mesmas sete contratações iniciais, somente o centroavante Leandro Cearense tem idade superior a 30 anos, 32 no caso. O restante está sempre abaixo da faixa. A média de idade do time que atuou na última partida é de 27,5 anos.

Para o preparador físico do Leão do Pici, Fabiano Rosenau, o futebol moderno hoje precisa atender aos requisitos de velocidade e intensidade e muitos desses jogadores que o clube tem contratado possuem essas valências físicas.

"Em relação à média de idade das contratações e do elenco de um modo geral ela importante por causa do ritmo e da intensidade do jogo. Esses jogadores, por serem mais jovens, eles conseguem esse padrão físico de energia que dá mais velocidade ao jogo. Existe até dados que os gols atuais saem muito pelas jogadas desses atletas velozes", explica ele. No entanto, o preparador físico faz a ressalva da necessidade de se mesclar o elenco: "Os jogadores mais experientes também têm sua importância no controle do jogo e em colocar os mais jovens para correr no tempo certo", observou ele.

O atacante Hiago, de 25 anos, foi contratado para a Série C e até então tem dado boa resposta a quem acreditou no seu futebol. Ele faz uma avaliação sobre a questão do elenco jovem: "A Série C é um campeonato longo, com várias partidas. Lógico que a experiência conta também. Não adianta nada entrar só com um time jovem, porque vai faltar a experiência no grupo", disse.

Adalberto

Tricolor pode anunciar hoje a contratação do zagueiro Adalberto, que estava no Náutico, mas já conseguiu liberação. O próximo jogo do Leão será domingo em Cuiabá, às 18 horas.