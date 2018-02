Duelo que vale muito

00:00 · 24.02.2018

Gustavo é o artilheiro do time na temporada e esperança de gols para o Leão ( Foto: JL Rosa ) Valdo Bacabal, que tem três gols marcados, está de volta ao time do Ferrão. ( FOTO: REINALDO JORGE )

De um lado, o Ferroviário sob o comando do técnico Ademir Fonseca, que vem invicto há seis partidas; do outro, o Fortaleza de Rogério Ceni, que vem de duas vitórias animadoras para a torcida, ambas com vários gols em cima de Guarani e Floresta.

O clássico das cores acontece às 17 horas deste domingo no PV, pela nona rodada do Campeonato Cearense e encontra os dois times em boa fase.

> Ferroviário mantém tabu contra o Leão

Outro fator positivo, além da proximidade para o torcedor comparecer em um estádio mais perto, é a utilização das equipes principais nesse confronto. No meio de semana, o Ferrão poupou todos os seus titulares em partida contra o Globo/RN, pela Copa do Nordeste. Empatou sem gols, mas nesse duelo frente ao Leão do Pici, Ademir faz voltar todo o time titular.

Mistério

Os dois times resolveram adotar a tática do mistério sobre suas formações e ambos fecharam seus treinamentos, o Ferrão na Barra do Ceará e o Leão no CT Ribamar Bezerra. No Tubarão da Barra, Ademir Fonseca deve repetir o time que conseguiu o maior feito coral dos últimos tempos, que foi a classificação na Copa do Brasil em cima do Sport/PE na Ilha do Retiro.

Por sua vez, o técnico Rogério Ceni não terá o zagueiro Diego Jussani, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não deve levar para o jogo o atacante Osvaldo, apresentado esta semana, visto que o mesmo não participa de um jogo oficial há três meses.

Respeito mútuo

As duas comissões técnicas e os jogadores têm um respeito mútuo, até porque a pontuação no Estadual é muito próxima: o Leão tem 18 pontos e o Ferrão, 17, mas o desejo de cada um é chegar na liderança dessa fase.

Rogério Ceni deu a largada nos elogios: "O Ferroviário é uma equipe que vem surpreendendo, talvez a que mais surpreenda no momento. Já é grande, mas pela vitória que conseguiu contra o Sport, fora de casa, quando estava perdendo o jogo por 3 a0 até 30 do segundo tempo e empatou, merece todo respeito. Não se pode negar que é uma equipe com alma e coração e muito rápida. Será um jogo bem difícil nesse domingo, porém, vou ver como armar uma estratégia para essa partida".

Pelo lado coral, Ademir Fonseca considera que não enfrentará nenhum neófito no futebol: "À distância, eu conheço o Rogério e ele me conhece. Eu sei como ele vai jogar, mas não vou dizer. Apesar de jovem, ele é macaco velho no futebol e sabe das coisas. O importante é que teremos um jogo muito interessante e pedimos ao torcedor que compareça, porque será uma grande partida. O Fortaleza foi a equipe que mais fez gol, tem o artilheiro do campeonato e a gente observa que o trabalho é bem feito, então, compareça torcedor", convocou Ademir Fonseca.