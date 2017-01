Drible na fala incerta

00:00 · 17.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Presidente Jorge Mota esclarece as palavras do lateral e volante Felipe e pede apoio aos jogadores, alegando que a temporada ainda está no início ( FOTO: THIAGO GADELHA )

O lateral-direito e volante do Fortaleza, Felipe, compareceu ontem à tarde na sala de imprensa do clube, acompanhado do presidente Jorge Mota, para esclarecer melhor suas declarações de que desejava deixar o clube ainda em 2017, mesmo tendo renovado contrato com o Leão por mais três anos.

As declarações do jogador não foram bem recebidas, ou entendidas pela torcida do Leão, pois no clássico das cores, contra o Ferroviário, domingo passado na Arena Castelão, o atleta foi vaiado do início ao fim do jogo, a cada vez que tocava na bola.

Meio ainda sem jeito com as palavras, Felipe estava tímido e serviu-se do presidente do clube para tentar apaziguar os ânimos da torcida. Afinal, as vaias impensadas de parte dos torcedores presentes à Arena Castelão, desconcentraram o jogador e o impediram de ter um melhor rendimento. Não apenas por essa razão, o Fortaleza ficou apenas no empate em 2 a 2 com os corais, na estreia do Estadual.

Sonho de jogador

Felipe esclareceu que quando falou que desejava sair do Fortaleza ainda em 2017 seria na condição de disputar uma grande temporada, se destacando e aí, realizando o sonho de ir jogar no exterior ou em outro clube de dimensões bem maiores. Para Felipe, esse é o sonho de qualquer jogador de futebol.

"Não me assustei, mas fiquei com a cabeça muito cheia. Quando eu falei que queria trabalhar forte esse ano era para dar seguimento à minha carreira também forte do mesmo jeito", disse o jogador.

"Eu tenho o Felipe com um jogador nosso, prata da casa, porque ele é quase daqui, tendo vindo do Maranguape. O pessoal acha que ele deu uma declaração equivocada, mas eu não vi assim. Ele é um jogador que gosta do Fortaleza, tanto é que renovou o contrato por três anos, para permitir uma maior valorização dele. Eu espero que ele faça um excelente ano, consiga o acesso, como todos aqui e no final, nós possamos negociar, porque esse é o sonho de todo jogador", explicou Jorge Mota.

Técnico opina

O técnico Hemerson Maria, disse que, ao tomar conhecimento das palavras iniciais de Felipe de que queria sair, também se preocupou, mas ao conversar com o jogador, teve o esclarecimento do que realmente o atleta queria dizer: "Eu senti de dentro do coração do Felipe que ele não soube se expressar. Quem pegar a entrevista, ele quis dizer que era no final do ano, depois de disputar uma grande temporada. Eu sempre falo para os garotos aqui da base que antes de falarem que querem ser negociados, eles precisam jogar no Fortaleza e fazerem uma grande campanha".