Dois ídolos da torcida do Ceará agora no Tiradentes

00:00 · 01.02.2017

Técnico Sérgio Alves reconhece a qualidade do Ceará, mas diz que vai buscar a vitória ( Foto: Thiago Gadelha )

O jogo desta quarta entre Ceará e Tiradentes tem um motivo especial para dois personagens que ficaram marcados na história do clube alvinegro: Sérgio Alves e Michel, que agora defendem as cores do Tigre da PM.

O 'Carrasco', que agora é técnico do Tiradentes, continua com o discurso firme quando se trata de competitividade, mesmo tendo que enfrentar o clube que o consagrou. "Temos que encarar como um jogo normal, assim como qualquer outro. Nós respeitamos o Ceará e reconhecemos que lá tem jogadores mais qualificados. É justamente por isso que teremos um cuidado redobrado, mas com certeza iremos entrar em campo com a mesma determinação e objetivo, que são os três pontos".

Já o volante Michel, que jogou por sete anos no Vovô e participou da conquista do acesso em 2009, tem uma postura definida caso marque contra o seu ex-clube. "Sem dúvida é um jogo especial e diferente pra mim. Enfrentar um clube que me projetou, sem dúvida que o respeito prevalece, mas eu espero fazer um bom jogo. Caso eu venha a marcar um gol, não irei comemorar, até porque eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande pelo Ceará e pela torcida".