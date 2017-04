Dois desfalcam o Ceará no Castelão

00:00 · 06.04.2017 / atualizado às 12:08

Para o segundo jogo da série de playoffs das semifinais com o Guarani, no dia 16 no Castelão, o Ceará terá dois desfalques certos por suspensão: o volante Richardson e o Romário receberam o terceiro cartão amarelo.

LEIA MAIS

.Faltou ousar mais

.Grêmio vence e Vovô está eliminado da Primeira Liga

O alto número de jogadores com dois cartões amarelos já havia deixado o zagueiro Luiz Otávio fora do jogo de ida, o risco de mais suspensões para a terceira partida, no dia 22 é grande, já que outros seis jogarão 'pendurados' no segundo jogo: o goleiro Everson, o lateral-direito Tiago Cametá, o volante Raul, o meia Felipe Menezes e os atacantes Magno Alves e Victor Rangel.

Bom resultado

Ao fim da partida, os jogadores do Ceará não lamentaram o empate fora de casa. Para o elenco do Vovô, o clube tem plenas condições de definir a classificação nos dos confrontos no Castelão.

"Viemos para buscar a vitória, ela não veio, mas vamos para nossa casa, com apoio do nosso torcedor em dois jogos para buscarmos nossa classificação. Sabíamos do regulamento e vamos buscar a vaga na final", declarou o meia Ricardinho, que entrou na etapa final de jogo.

O volante Raul acredita que a equipe alvinegra fez um bom jogo, mas a vitória que não veio ontem, pode vir no Castelão nas duas partidas que a equipe terá.

"Fizemos um bom jogo apesar do campo não ter ajudado, mas não conseguimos vencer, que era nosso objetivo. Agora é buscar as vitórias em casa para nos classificarmos", declarou o volante alvinegro.