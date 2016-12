Dirigentes projetam ano com boa presença de público

00:00 · 24.12.2016

Tanto o presidente, Jorge Mota, como Robinson d e Castro, pretendem alavancar projetos para dar atenção aos sócios-torcedores ( Foto: JL Rosa )

As temporadas de Ceará é Fortaleza quanto ao comparecimentos de suas torcidas foram antagônicas. Enquanto o Leão teve sua melhor média nos últimos cinco anos (15.949), o Vovô teve a sua pior (9.917).

Os números refletem as campanhas ao longo do ano, com o Vovô em 5º no Estadual e Copa do Nordeste, 22º na Copa do Brasil e 10º na Série B. Já o Leão foi bi-cearense, 8º no Nordestão, 10º na Copa do Brasil e 6º na Série C.

Com ambos disputando mais uma vez quatro competições com diferenças, como o Vovô joga a Primeira Liga e Série B e o Leão a Copa do Nordeste e Série C, os presidentes dos clubes projetam uma boa presença de público para 2017.

"O comparecimento do torcedor depende da resposta da equipe em campo. Quando o time responde, consegue resultados, ela comparece, lota o estádio. Mas 2016 foi um ano decepcionante, sem resultados. Para 2017, vamos criar perspectiva para o torcedor, criar a empolgação, formar um time e vamos chamar a torcida. Ela tem que vir junto, fazer o sócio, ir para os jogos, vamos dividir a responsabilidade. Faremos um time vencedor", disse Robinson de Castro, presidente do Ceará.

Já o presidente do Fortaleza, Jorge Mota, disse que sua gestão está atenta a esse crescimento da torcida nos estádios: 'Temos uma série de projetos que vão ser executados até o ano do centenário, 2018. Nossa meta é continuar crescendo o número de sócios-torcedores, sem esquecer os sócios-proprietários e conselheiros", disse ele. Um dos seus vices, Evangelista Torquato, com experiência na área, disse que vai se dedicar nos próximos dois anos a criar condições para manter a torcida em alta.