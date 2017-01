Dinheiro que assusta

00:00 · 07.01.2017

Muitos fãs de futebol sempre se perguntaram como o país mais populoso do mundo, a China, nunca conseguiu se firmar no cenário futebolístico mundial. A resposta mais óbvia sempre foi apontar o fator cultural, que impedia, assim, a evolução da modalidade dentro do país. Outros esportes, por outro lado, conseguiam se desenvolver sem problema algum, conquistando até títulos de importância. O vôlei feminino, por exemplo, conseguiu ser tricampeão olímpico - com o último ouro sendo vencido na Rio 2016, e segue em expansão por lá.

Querendo resultados parecidos no futebol, o governo chinês passou a investir de forma pesada no esporte, não só com auxílios na parte financeira, mas também com ações no combate a corrupção, as apostas ilegais e as manipulações de resultados que ocorriam com constância no meio futebolístico local. Assim, em 2003, foi extinta a Liga Jia-A. Sob nova roupagem e regulamento, surgiu em 2004 a Super Liga Chinesa. Porém, ainda sob os fantasmas e a descrença do público, o novo formato demorou a pegar. Apenas a partir de 2011, com mais dinheiro entrando nos caixas dos times, as partidas passaram a angariar mais torcedores.

Foi justamente na temporada de 2011 que os clubes, com o apoio de grandes estatais, do próprio governo, e de magnatas locais, começaram a trazer verdadeiras estrelas do futebol mundial, com a ideia de ajudar na popularidade e no crescimento do esporte no país. Algo parecido foi feito nos Estados Unidos, ainda na década de 70, e nos dias atuais. Na China, a primeira grande contratação foi a do argentino Darío Conca, que saiu do Brasil eleito como melhor jogador do Brasileirão de 2010. Após a vinda do meia, nomes como dos atacantes Didier Droga e Nikolas Anelka desembarcaram no ano seguinte.

'Boom' e imposições

Uma das equipes que mais investiram foi o Guangzhou Evergrande, ex-clube de Conca, que foi emprestado para o Flamengo. Além do atleta, foi o Guangzhou Evergrande responsável pelas contratações do colombiano Jackson Martínez, dos italianos Alberto Gilardino e Alessandro Diamanti, além dos brasileiros Elkeson, Paulinho, Ricardo Goulart, Robinho e do técnico Felipão, atual comandante do time. Não por acaso, o Tigre conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões da Ásia, além do pentacampeonato da Super Liga, se isolando como maior vencedor do certame. Apesar de tantas estrelas recentes, um dos maiores ídolos da equipe foi o brasileiro Muriqui. Por lá, o atacante anotou 77 gols em 133 jogos.

Porém, para que os times não preterissem os atletas chineses por conta dos estrangeiros, os organizadores da Liga estabeleceram algumas imposições aos clubes. Cada equipe só pode inscrever até no máximo cinco jogadores de fora do país. A regra não vale para asiáticos, somente, que possuem livre acesso. O quinteto escolhido, contudo, não pode iniciar uma partida, sendo permitido apenas a escalação de quatro como titular.

Força no mercado

O poderio chinês é tamanho que está assustando até gigantes europeus. No início, apenas jogadores secundários, em baixa na Europa ou deixados de lado, estavam trocando o badalado mercado ocidental pelo pouco expressivo futebol do oriente. Todavia, isso está mudando. A temeridade dos clubes do Velho Continente se explica pois alguns jogadores, seduzidos pelas propostas milionárias, acabam sobrepondo as grandes ligas para atuar no país asiático. O caso mais recente foi o do volante belga Alex Witsel, que deixou o Zenit por 20 milhões de euros para se juntar ao Tianjin Quanjian. O atleta, em entrevista, afirmou que negou a Juventus/ITA para ir ao clube chinês apenas pelo dinheiro oferecido.

Para o comentarista dos canais ESPN, Paulo Calçade, a principal diferença entre os clubes europeus e os chineses é liberdade que os asiáticos possuem na hora de negociar, sem quaisquer sansões ou limites financeiros, fator que ao final das negociações pesa bastante. "A diferença dos clubes europeus para os chineses é que a regulamentação que se tem na Europa você não encontra na China, todo o controle da Uefa não existe por lá. Estamos falando de um pais diferente, onde o governo quer transformar o futebol em uma coisa diferente, em outro nível", explicou. "Essa força que move a China, esse poderio econômico, ainda não regulado pode arrombar o mercado", completou o jornalista em forma de alerta.

Farra no fim?

Após rios e rios de dinheiro sendo gastos no Campeonato Chinês, o governo local, principal investidor do torneio e das contratações, parece perceber que os clubes estão perdendo o controle e passando dos limites. Recentemente, através de entrevista no site oficial da Administração Geral do Esporte, órgão público chinês que regula o esporte no país, um porta-voz não identificado deixou claro algumas preocupações.

As maiores seriam clubes 'queimando' grandes quantias de dinheiro, seja em contratações ou em salários - Tevéz, recém contratado pelo Sanghai Senshua, se tornou o atleta mais bem pago do mundo, além de pôr de lado um dos principais objetivos da Super Liga: o desenvolvimento do futebol chinês, com as equipes pensando mais na realidade a curto prazo do que em um período mais extenso. Para completar, o porta-voz ainda revelou que gradualmente haverá 'controle de custos de razoável alcance', visando assim uma boa posição financeira das equipes.