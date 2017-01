Diante do Náutico, Uniclinic quer pelo menos um ponto

00:00 · 24.01.2017

Instável dentro do Campeonato Cearense, o Uniclinic, a partir desta terça-feira (24), começará a dividir suas atenções com outra competição. Trata-se da Copa do Nordeste, um dos principais torneios do primeiro semestre do futebol nacional. Credenciado para o certame após ser vice-campeão do Estadual, a Águia da Precabura não deu sorte no sorteio e acabou por cair no chamado "grupo da morte".

Logo de cara, em sua estreia, o time cearense encara o Náutico. A partida acontece às 19h, na Arena Pernambuco. Além da dupla, completam a chave Santa Cruz/PE, atual campeão, e Campinense/PB.

Para o técnico do Uniclinic, Vladimir de Jesus, o embate ante o Alvirrubro não será nada fácil. De acordo com o comandante, um empate, por exemplo, já seria um resultado positivo. "Vai ser um jogo bastante difícil. A gente espera fazer um bom papel dentro da Copa do Nordeste de uma forma geral. Em termos de resultado, diante do Náutico, é sair de lá com um ou três pontos, o que for permitido pelo adversário no decorrer do jogo", pontuou o comandante.

Baixas importantes

Para o duelo contra a Águia da Precabura, o Timbu não poderá contar com um de seus principais meio-campistas. Trata-se de Marco Antônio que, por um problema na coxa, está fora do duelo. De acordo com o departamento médico do clube pernambucano, ainda não existe previsão de retorno para o atleta.

Além do jogador, o atacante Anselmo, ex-Fortaleza, também não joga. Assim como seu companheiro, o experiente centroavante possui lesão na parte posterior da coxa. Porém, diferentemente do meia, o avançado já deve estar '100%' no próximo final de semana.