Dia de estreia luxuosa na Liga dos Campeões

00:00 · 18.09.2018

Neymar e Kylian Mbappé são as esperanças de gols do time francês. O PSG faz sua estreia hoje contra o Liverpool ( FOTO: AFP )

Em duelo com cara de final antecipada, Liverpool e Paris Saint-Germain entram em campo, nesta terça-feira, às 16 horas, para iniciar a disputa da Liga dos Campeões com o sonho de interromper a hegemonia do Real.

Comandado por Neymar e Kylian Mbappé, o PSG vai iniciar mais uma tentativa de alcançar o objetivo e levantar a 'orelhuda', apelido carinhoso do troféu da competição, pela primeira vez.

Apesar de passear com tranquilidade pelo Campeonato Francês, onde já lidera com 100% de aproveitamento e cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o PSG não consegue repetir o desempenho no torneio continental.

As últimas decepções no conjunto francês fazem os dirigentes mostrarem mais cautela na hora de falar do título como objetivo. O presidente Nasser Al-Khelaifi manifestou ao jornal L'Equipe que trata-se de "chegar o mais longe possível".

O novo técnico Thomas Tuchel garantiu nesta segunda-feira ao mesmo jornal que "se não nos concentrarmos demais nestes grandes jogos em fevereiro, talvez os abordaremos melhor".

Mas com mais de 400 milhões de euros investidos em Neymar (222 milhões) e Kylian Mbappé (180 milhões) na janela de transferências do ano passado, o PSG espera finalmente entrar na elite do futebol europeu após um ano de adaptações.

Firmino é dúvida

Finalista da última edição, o Liverpool de Jürgen Klopp atravessou uma janela de transferências diferente do PSG. O time inglês se reforçou fortemente para aumentar suas chances de título no torneio, depois do vice-campeonato na temporada passada.

Os Reds mantiveram o trio ofensivo infernal formado por Roberto Firmino, Sadio Mané e Mohamed Salah, destaque da última temporada. Além disso, trouxeram Xherdan Shaqiri, Fabinho, Naby Keita e Alisson em transações que somadas superaram os 200 milhões de euros.

Na Premier League, os comandados de Klopp dividem a liderança com o Chelsea com 100% de aproveitamento. A última vitória foi contra a forte equipe do Tottenham, outro clube inglês na Liga dos Campeões ao lado de Manchester City e Manchester United.

No outro grande jogo do dia, o Barcelona estreia na competição contra o PSV Eindhoven, às 13h30min.

"Neste ano estamos com muita vontade", garantiu o brasileiro Philippe Coutinho. Ele fará sua estreia com a camisa do Barça na competição.