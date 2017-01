Deu CR7 outra vez

00:00 · 10.01.2017

Atacante português exibe troféu dado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. Astro do Real Madrid também aproveitou para criticar Messi e os demais jogadores do Barça, que não compareceram ao evento em Zurique, na Suíça ( FOTO: AFP )

O português Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid, venceu o troféu de melhor jogador de 2016, coroando um ano perfeito com a conquista da Liga dos Campeões, Eurocopa e Mundial de Clubes. O atleta, com seu quarto título individual, ainda se aproximou do recorde do argentino Lionel Messi de cinco troféus e manda um recado: não vai descansar enquanto não desbancar o argentino. "As pessoas não são cegas", disse.

Mas a festa teve um gosto amargo, com toda a delegação do Barcelona boicotando o evento. O argentino Messi, o uruguaio Suárez e outros premiados anularam sua participação na festa, que foi do Real Madrid. Grande astro da equipe merengue, Cristiano Ronaldo superou Messi e o francês Griezmann (do Atlético de Madrid), outros dois finalistas ao grande prêmio.

Com 31 anos, Cristiano Ronaldo já havia ganho o troféu em 2008, 2013 e 2014. Mas também chegou a abandonar Messi sozinho na premiação de 2011. Nessa segunda-feira, foi a vez de o português fazer a festa. "É uma grande satisfação. Tivemos uma temporada incrível. Os prêmios falam por si só", disse, lamentando a ausência dos jogadores do Barcelona.

A ausência do Barça ainda criou um mal-estar quando a Fifa anunciou a seleção do mundo. Quatro dos jogadores eram do clube catalão: Messi, Iniesta, Piqué e Suárez. Iniesta enviou uma mensagem por vídeo, "se desculpando por não estar na gala por uma partida transcendental". Mas, no palco, o time incompleto chamava a atenção. A seleção ainda contou com Modric, Neuer, Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Alves e Kroos.

Levou ainda o prêmio de melhor treinador o italiano Claudio Ranieri, que conduziu o Leicester City ao título na Inglaterra. Entre as mulheres, a vencedora foi Carli Lloyd, dos EUA. O ala Falcão, que jogou seu último mundial pela Seleção Brasileira de Futsal em 2016, também foi homenageado na cerimônia.

Chapecoense

A Fifa fez uma homenagem nessa segunda-feira ao Atlético Nacional, que, no mês passado, emocionou o mundo ao lotar seu estádio para lembrar os jogadores da Chapecoense, mortos em um acidente de avião. Na ocasião, o clube ainda pediu que a Conmebol desse o título da Copa Sul-Americana ao time brasileiro inclusive com o prêmio financeiro que garantiria um apoio para a recuperação do clube.

Durante a festa, a Fifa organizou um momento especial para lembrar do clube brasileiro, que perdeu boa parte de seu elenco e toda sua comissão técnica no acidente que deixou 71 mortos no fim de novembro do ano passado. Mas, acima de tudo, prestou uma homenagem aos torcedores e aos dirigentes colombianos. "Foi um momento muito difícil e doloroso", disse Juan Carlos de la Cuesta, presidente do Atlético Nacional.

"Só fizemos o que teríamos de fazer, que era dar um gesto de esperança", afirmou. Nos dias após o acidente, a Fifa ordenou a todas as federações do mundo que dedicassem um minuto de silêncio em todas as partidas de futebol em homenagem aos mortos no acidente aéreo.

SAIBA MAIS

Gol mais bonito

O malaio Mohd Faiz Subri venceu o Prêmio Puskas, que laureou o gol mais bonito de 2016. Ele se tornou o 1º jogador asiático a levar o prêmio. Marlone, do Corinthians, também concorreu ao prêmio

Brasileiros coadjuvantes

Mais um ano do Brasil sendo coadjuvante de luxo na festa da Fifa. Apenas Marcelo e Daniel Alves foram eleitos para a seleção de 2016

Reconciliação

O grande trunfo de Gianni Infantino era Diego Maradona, que por anos acusou a Fifa de "mafiosa" e corrupta. Sua presença foi vendida como a "prova" de que a página de escândalos tinha sido virada