Desenho tático pronto

00:00 · 22.12.2016 por Vladimir Marques - Repórter

Gilmar Dal Pozzo indicou atletas que se encaixem em seu esquema de jogo ( Foto: JL Rosa )

Em todo processo de montagem de um novo grupo de jogadores, principalmente de uma temporada para a outra, entre saídas de jogadores e novos reforços, sempre existe a curiosidade como será a formação inicial e o esquema tático a ser utilizado.

E no Ceará para 2017, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve utilizar o 4-1-4-1, o mesmo implementado por Sérgio Soares em grande parte da Série B do Brasileiro. A revelação foi do presidente Robinson de Castro.

"Estamos buscando montar um grupo competitivo dentro de um modelo de jogo do treinador, que vai jogar no 4-1-4-1, com características se complementando, com jogadores de qualidade, força e velocidade, as valências mais importantes".

Ainda que o clube busque sete contratações para fechar o elenco - um lateral-esquerdo, dois volantes, dois meias e dois atacantes - o número de atletas já no grupo permite que o técnico já monte sua equipe no 4-1-4-1 ao iniciar os treinos com bola.

Formação

A priori, a formação inicial do Vovô seria: Éverson; Tiago Cametá, Valdo, Rafael Pereira e Romário; Richardson, Raul, Jackson Caucaia, Felipe Menezes e Alex Amado; Rafael Costa.

Na primeira linha de quatro, a de defesa, zagueiro Valdo e o lateral-direito Tiago Cametá, e dois recém chegados, o zagueiro Rafael Pereira e o lateral-esquerdo Romário.

Entre as duas linhas, defensiva e ofensiva, estaria Richardson, que por sua qualidade na saída de bola, exerceu a função com o técnico Sérgio Soares.

Na segunda linha de quatro, Raul e Jackson Caucaia seriam os volantes, com Felipe Menezes e Alex Amado abertos, municiando o atacante centralizado, que seria Rafael Costa.

Até o momento, Dal Pozzo tem como opções no elenco os goleiros Lauro e Diego; o lateral-direito Everton Silva, os zagueiros Sandro e Luiz Otávio.

Circunstâncias

Vale lembrar alguns jogadores não devem estar prontos para a estreia no Campeonato Cearense, no dia 15, contra o Tiradentes: Ricardinho precisará de mais tempo para ganhar força e ritmo de jogo, já que passou por uma cirurgia no joelho, mesmo caso de João Marcos que só deve voltar a jogar em abril.

Já Magno Alves, que mesmo acertado, ainda falta assinar contrato, o que deve acontecer na quinta-feira, teria uma preparação diferente, como explicou o técnico Gilmar Dal Pozzo.

"O Magno não terá uma sequência de jogos quarta e domingo. Mas quando ele jogar vai nos ajudar muito, fazendo um jogo de alta intensidade. Vamos descansar ele o tempo que for necessário e o Magno jogará a outra partida quando entendermos, departamento físico e técnico, que ele está pronto".

Sobre o perfil de sua equipe, Gilmar falou o que espera do Ceará em 2017. "A gente traçou primeiro um conceito de jogo, uma maneira de jogar e em cima disso é o perfil dos atletas, com características de velocidade, força. É circular a bola com qualidade com os volantes, fazer triangulações e atacar com cinco ou seis jogadores de forma organizada. Quero uma equipe compacta, fazendo pressão em cima do adversário e buscando o jogo. São meus conceitos de futebol".

Saiba mais

Sucesso

O desenho tático escolhido por Dal Pozzo não é uma surpresa, afinal, o esquema virou o 'queridinho' dos técnicos e fez sucesso com Tite no Corinthians e agora na Seleção

Inspiração

Tite é uma inspiração para Gilmar, que são amigos desde os tempos de Caxias, nos anos 2000. Dal Pozzo observou, a convite de Tite, treinos da Seleção Brasileira