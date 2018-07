Desafio de primeira

00:00 · 07.07.2018

Goleiro Marcelo Boeck reconheceu a qualidade do adversário e a dificuldade de jogar fora de casa, mas acredita na vitória tricolor ( FOTO: THIAGO GADELHA )

O Fortaleza volta a campo neste domingo (8) para encarar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo, às 18 horas, pela 14ª rodada da Série B.

Na liderança isolada da competição, com 29 pontos ganhos, o Tricolor do Pici espera confirmar o bom momento na competição e conquistar mais uma vitória fora de casa para assim ficar ainda mais distante dos outros concorrentes ao acesso.

Para o goleiro Marcelo Boeck, "Sabemos que será um dos jogos mais difíceis de todos que a gente teve até agora. Creio que a Ponte Preta tem como objetivo o acesso e será o primeiro jogo deles com a sua torcida, que fará muita pressão, mas é assim que é feita a nossa vida e é assim que a gente gosta", explicou o goleiro do Leão.

A Ponte Preta sofreu uma nova punição de dois jogos sem torcida, por conta de um rojão atirado em campo no jogo contra o Oeste, no dia 2 de junho. No entanto, houve um pedido de efeito suspensivo, e mesmo assim a Macaca poderá contar com o apoio do torcedor, já que não houve tempo para a punição entrar em vigor.

Mas se depender da vontade da equipe do Fortaleza em seguir líder absoluto da Série B, isso pode se tornar um forte aliado. "Quando o estádio está cheio isso nos dá mais motivação. O grupo está consciente de toda a dificuldade que vamos enfrentar e sabemos que a gente tem que fazer um grande trabalho defensivo, tático e estratégico para poder sair de lá com pontos. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa busca e para nós essa é a grande motivação para poder superar a Ponte Preta", finalizou.

O adversário do Fortaleza neste domingo está na parte intermediária da tabela, na 9ª colocação, com 18 pontos.

Assim como o Fortaleza, a equipe paulista vem de uma vitória, fora de casa, contra o Figueirense, por 2 a 0.