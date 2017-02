Derrota e queda de Júnior Cearense

00:00 · 06.02.2017

Júnior Cearense entregou o cargo no Guarany/S, que já procura um novo comandante ( Foto: Natinho Rodrigues )

No único jogo do Campeonato Cearense, realizado nesse domingo, o Guarani de Juazeiro, que jogava em casa, no Romeirão, venceu com tranquilidade o Guarany (S). Os torcedores, entre eles Ronaldo Angelim, ex-jogador, viram o Leão do Mercado vencer o jogo por 5x2.

O resultado foi o suficiente para o técnico do Cacique do Vale, Júnior Cearense, entregar o cargo. A diretoria do Bugre sobralense, com uma nota oficial, agradeceu o apoio do técnico. "Foi uma situação de comum acordo. Após a derrota, procurei os dirigentes e entreguei o cargo. Se quem está atrapalhando for eu, que eu saia para a situação se resolver", disse Júnior.

Pela equipe sobralense, Junior Cearense foi campeão da Taça Fares Lopes em 2015 e deixou o time entre os quatro primeiros colocados em 2016, além de ter disputado várias finais como atleta pelo Guarany. Mas, em 2017, o desempenho não foi o mesmo. Júnior acumulou em cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas.

Os gols da partida foram marcados por Adenilson, Leílson (2 vezes) e Ítalo (2 vezes), para os donos da casa, enquanto que Jéfferson Maranhense e Carlos Alberto descontaram.

O resultado deixa a equipe treinada por Washington Luiz, o Guarani de Juazeiro, na terceira colocação com oito pontos. Não apresentando o bom aproveitamento do seu "xará", o Guarasol amarga a zona de rebaixamento com quatro pontos.