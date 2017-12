Derley pode deixar o Fortaleza

00:00 · 15.12.2017

De acordo com a diretoria do Tricolor do Pici, o Fortaleza deve aguardar a publicação do acordão e a análise do departamento jurídico do clube para depois definir o futuro do volante ( Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz )

Indicado por Rogério Ceni e primeiro reforço anunciado pelo Fortaleza para o ano do centenário (2018), o volante Derley corre o risco de deixar o clube sem sequer ir a campo.

Isso porque ele teve sua pena de quatro jogos ampliada para seis meses em julgamento realizado nessa quinta-feira (14) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em última instância. Com isso, a diretoria analisa o que fazer com o jogador de 31 anos, ex-Santa Cruz.

Denunciado por conta da expulsão no clássico contra o Náutico, pela 33ª rodada da Série B, Derley recebeu vermelho por reclamar com a arbitragem e, segundo a súmula, acertar o juiz com uma cabeçada. A atitude pode custar caro para Derley, uma vez que o Fortaleza aguarda a publicação do acordão e a análise do departamento jurídico para só então definir o futuro do volante.

"Ele não assinou o contrato ainda. Nós temos um pré-contrato assinado. Se não houver uma reversão disso aí, a gente não vai assinar o contrato, porque ficar com um jogador seis meses sem poder jogar não tem sentido. Vamos aguardar o parecer do advogado dele para ver se tem como reverter essa situação para gente tomar uma decisão. Mas você não pode ficar com um atleta seis meses sem usar", disse Sérgio Papellin, executivo de futebol do Fortaleza.

A suspensão é válida a partir do dia 17 de novembro, data do primeiro julgamento. Dessa forma, ele voltaria a ficar à disposição de Rogério Ceni a partir de 17 de maio e perderia, além de todo Estadual, cerca de um mês do início da Série B.

Além de Derley, o Fortaleza já anunciou outras seis contratações para o ano que vem: o zagueiro Roger Carvalho, o volante Pablo, os meias João Henrique e Edinho e os atacantes Léo Natel e Gustavo.

Pré-temporada

A pré-temporada do Fortaleza está marcada para iniciar no próximo dia 26 de dezembro. O Tricolor do Pici conseguiu o adiamento da sua estreia no Campeonato Cearense de 2018, que deverá ocorrer somente no dia 21 de janeiro, contra o Maranguape, às 18 horas (de Fortaleza), na Arena Castelão.