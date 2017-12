Derby inglês com chuva de gols

00:00 · 23.12.2017

Autor do primeiro gol da partida, meia Coutinho é abraçado pelo companheiro de equipe, Salah, que também deixou sua marca na partida ( Foto: AFP )

Arsenal e Liverpool fizeram um duelo eletrizante e imprevisível nessa sexta-feira, pela abertura da 19.ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, o time londrino viu o adversário abrir dois gols de vantagem, buscou a virada com três gols marcados em cinco minutos no segundo tempo, mas voltou a vacilar e ficou no 3 a 3 no Emirates Stadium.

O empate acabou sendo melhor para o Liverpool, que manteve-se um ponto à frente do Arsenal - 35 a 34 - e ocupando a quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto o adversário continua fora. Na terça, o Liverpool recebe o lanterna Swansea. Dois dias mais tarde, o Arsenal visita o Crystal Palace.

Os visitantes foram donos do 1º tempo. O domínio finalmente se traduziria em gol aos 25 minutos. Em rápido contra-ataque, Milner deu lançamento precisou para Salah, que avançou pelo lado direito e tentou o cruzamento. A bola desviou em Koscielny e encontrou Coutinho, que desviou de cabeça sobre Cech.

O retrato do 1º tempo ficou claro na saída do intervalo: vaias da torcida do Arsenal para a equipe, que sequer assustou o gol de Mignolet. E a situação ficaria ainda pior na volta para o 2º tempo. Salah marcou aos seis, mesmo cercado por três marcadores, para matar Petr Cech.

Só que quando parecia que o Liverpool atropelaria, o Arsenal conseguiu uma improvável reação relâmpago. No minuto seguinte, Bellerín cruzou e Sánchez finalizou para a rede. Em seguida, o Arsenal empatou e virou o placar. Aos 10 minutos, com , e aos 12, com Özil.

Foram três gols em cinco minutos, que pareciam selar o destino da partida a favor do Arsenal. Só que desta vez foram os visitantes que buscaram forças para reagir. Aos 25, Emre Can deu ótimo passe para Firmino, que dominou e encheu o pé da entrada da área. Cech espalmou, mas a bola subiu e tomou a direção do gol.