Dentro do limite

00:00 · 31.01.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Um plano que tem a expectativa de ajudar, e muito, na solução da violência nos estádios cearenses está prestes a ser posto em prática, já neste mês de fevereiro, no Campeonato Estadual. Tudo passa pela setorização das torcidas organizadas, que será aplicada na Arena Castelão. A novidade foi divulgada nessa segunda-feira (30), em coletiva de imprensa que contou com a presença de representantes dos clubes (Ceará e Fortaleza), Federação Cearense de Futebol, Associação Nacional das Torcidas Organizadas, Luarenas e Governo do Estado, através da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude.

"A partir de uma carteira de identificação, ele (torcedor das organizadas) entra neste espaço com esta carteira. Há também a política da recarga dessa carteira para que ele possa entrar no estádio e, dessa maneira, o poder público irá saber quem, de fato, são os torcedor que estarão presentes em dias de jogos", esclareceu David Barros, que é coordenador especial de políticas públicas para juventude do gabinete do governador.

Outro ponto destacados pelo coordenador é a possibilidade da volta dos bolsões, que foram utilizados durante a Copa do Mundo de 2014. "Além da setorização e do cadastramento, e também das catracas exclusivas para estes torcedores, nós estamos propondo a volta dos bolsões. Isto para evitar que estas torcidas passem pelos terminais em dias de grandes jogos, pois os terminais tem sido pontos de conflitos", explicou.

Divisão

De acordo com o plano, a Arena Castelão terá uma área exclusiva para este tipo de torcedor, que ficará localiza nas cadeiras superiores que ficam por trás dos gols. O projeto será aplicado, de forma experimental, já a partir do jogo desta quarta-feira, às 19h30, entre Ceará e Tiradentes. A ideia é que o Campeonato Cearense sirva de piloto para as partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

"A gente vê este projeto com bons olhos. A ideia do Fortaleza é trazer mais conforto ao torcedor, tanto às organizadas, quanto ao torcedor comum. Acreditamos que esta delimitação irá ajudar a separar os problemas e poder tratá-los de uma forma melhor", considerou o diretor financeiro do Fortaleza, Giliani Maia.

"O processo ainda não está completo e precisa ser aperfeiçoado, mas é uma iniciativa louvável, no sentido de que hajam ações que possam diminuir a tensão nos dias de jogos", disse o vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro