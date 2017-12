Del Nero de molho

00:00 · 16.12.2017

Processo contra Del Nero corre na Justiça americana, de forma que o presidente da CBF afastado não pode sequer pisar em território americano sob risco de prisão. Agora, o coronel Nunes assume a entidade do futebol nacional ( FOTO: Agência Brasil )

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi suspenso de forma provisória pela Fifa de todas as atividades do futebol. A suspensão terá uma duração de 90 dias e foi anunciada nesta sexta-feira pelo Comitê de Ética da entidade que comanda o futebol mundial. A decisão também o obriga a deixar a presidência da CBF. O presidente da Federação Paranaense de Futebol, Antonio Carlos Nunes de Lima, o coronel Nunes, vai assumir o cargo.

Indiciado nos Estados Unidos por corrupção ainda em 2015, o brasileiro insistiu em se manter no cargo de comando do organismo que comanda o futebol nacional. Para evitar a sua prisão, optou por não sair do Brasil desde que o escândalo da Fifa estourou e provocou a prisão de uma série de dirigentes de peso, entre eles José Maria Marin, ex-presidente da CBF, que está sendo julgado nos Estados Unidos.

Inevitável

Na Fifa, o processo contra Del Nero foi aberto ainda em 2015. Mas, por meses, a entidade afirmou que não teria como puni-lo por falta de provas. Nem mesmo os documentos enviados pela CPI do Futebol, no Senado, foram suficientes. Mas, com a avalanche de novas documentações dos procuradores norte-americanos durante o julgamento de José Maria Marin, nos EUA, Del Nero foi amplamente citado como tendo sido beneficiado por propinas no valor de US$ 6,5 milhões. Além dos 90 dias de suspensão, o órgão explica que esse período poderá ser ampliado por mais 45 dias. Na prática, o cartola pode ficar fora do futebol até o dia 1º de maio de 2018, afetando inclusive sua ideia de convocar novas eleições da CBF em abril

A Fifa avaliará nos próximos meses se suspende de forma definitiva o brasileiro ou se ele deve retornar ao cargo do qual foi afastado provisoriamente.