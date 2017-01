De simples aposta a atleta que decide

00:00 · 24.01.2017

Atacante Gabriel Pereira fez um golaço no Clássico-Rei e falou sobre ele em entrevista para TV DN ( Foto: Kid Jr. )

O atacante Gabriel Pereira chegou ao Fortaleza como uma simples aposta para a temporada de 2017. No dia de sua apresentação, causou surpresa pela juventude - apenas 21 anos, embora sua fala tenha demonstrado um jovem com personalidade forte.

.Performance eficaz

O atleta compareceu à TV DN para falar um pouco do bom momento que começa a viver com a camisa do Fortaleza no Campeonato Cearense e suas pretensões também nas próximas competições, como a Copa do Nordeste.

Forte pressão

Mesmo quando o time estava sob forte pressão da torcida, no empate com o Ferroviário na estreia, ele já deixou sua marca, fazendo um belo gol, ao chutar de longe no ângulo superior da trave do goleiro coral. Depois, marcou um golaço no clássico-rei contra o Ceará, mostrando que será bastante útil em 2017.

"Não entendi a pressão inicial da torcida, nos primeiros jogos. Esperava que eles fossem apoiar, mas entendi que os torcedores estão sem paciência por causa de oito anos na Série C", disse o jogador, que já passou por equipes de base do Grêmio, Corinthians, Atlético/MG e Fluminense, antes de chegar no profissional do Vitória, onde atuou poucas vezes. "Meu trabalho na base sempre foi destacado. Passei mais de um ano na base do Fluminense, onde disputei uma Copa São Paulo e depois fui para o Vitória. Lá, não fui muito utilizado como esperava, mas estou agora no Fortaleza para colaborar com as metas do clube", disse o jogador na entrevista.

O jogador também comentou o lance do gol contra o Ceará: "O Uchôa lançou na área e o Everson saiu dando soco na bola. Dei um passo para trás e vi ele adiantado. Aí chutei por cobertura, marcando o gol que nos deu a vitória no clássico", descreveu o jogador do Tricolor.

Sua meta agora é jogar bem diante do Bahia, na próxima quinta-feira, às 21h30 na Arena Castelão, na estreia de ambos na Copa do Nordeste.