De olho nas feras

23.01.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Marília Fanta e Emmanuel Barroso apostam em duelos equilibrados no UFC Fortaleza, mas com certa vantagem para os lutadores brasileiros, que terão o apoio total da torcida cearense no dia 11 de março, no CFO ( FOTO: HELENE SANTOS )

Fortaleza já respira o clima do UFC. No dia 11 de março, o Ultimate promove mais um evento (2º) na Capital cearense, que promete uma noite de grandes lutas e muita adrenalina, com lutadores renomados como Vitor Belfort, Maurício Shogun Rua e Edson Barboza e Beth Correia, entre outros.

E para comentar sobre alguns dos duelos já definidos para o card, que irá acontecer no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Diário do Nordeste recebeu dois convidados ligados ao MMA local - Marília Fanta (lutadora de Kickboxing) e Emmanuel Barroso (líder da comunidade Muay Thai Fortaleza).

Entre os combates do UFC Fortaleza está o duelo entre a paraibana Beth Correia e a norte-americana Marion Reneau, pelo pelo-galo feminino da organização. Na ocasião, duas das mais experientes lutadoras da organização irão medir forças na tentativa de chegar ainda mais longe no ranking da categoria.

"Creio que a Beth leva a melhor, pois é uma lutadora muito dura. Vai lutar praticamente em casa e terá o apoio total da torcida. A Marion, no caso, é muito experiente e tem uma carreira brilhante, inclusive fora do UFC, mas aposto mesmo na Beth. Aposto num combate franco, na trocação, mas com possibilidade da Marion querer, também, a luta agarrada e levar a Beth para o chão", disse Marília Fanta, que é a atual campeã do Aspera FC Kickboxing, que destaca, ainda, o crescimento das mulheres no cenário mundial do MMA. "Acho que o esporte ganhou ainda mais com a grande vitória da Amanda sobre a Ronda. Foi muito bom para valorizar as lutadoras brasileiras", ressaltou.

Estratégia

Para estimular ainda mais a venda de ingressos para o evento, o UFC inaugurou, na última semana, uma loja no Shopping Iguatemi, onde vários fãs do MMA compareceram. Um deles foi Emmanuel Barroso, que aproveitou para interagir com o norte-americano Kelvin Gastelum, desafiante de Vitor Belfort na luta principal.

"Deu para perceber que ele é bem tranquilo e, de cara, já conquistou o público cearense ao dizer que é fã do cantor Wesley Safadão. E eu vejo isso como uma certa estratégia, pois o Belfort carrega um peso muito grande por estar lutando em casa e precisar vencer, já que vem de duas derrotas", avalia o Emmanuel, que ainda destaca outro confronto na categoria dos leves, entre Edson Barboza e Beniel Dariush. "Hoje, sem dúvida, é a categoria mais visada do UFC, onde o Conor (McGregor) é o campeão. O Barboza e o Beniel estão em boa fase e quem vencer dará um grande passo para, no futuro, a uma possível disputa de cinturão, concluiu o líder da comunidade Muay Thai Fortaleza, que tem quase dez mil seguidores no Instagram.