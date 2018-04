De cabeça erguida

00:00 · 26.04.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Time cearense perdeu a série em 3 a 1 para o Paulistano e se despediu do NBB ( Foto: JL Rosa ) Como já era esperado, o público cearense voltou a abraçar o time e lotou o Paulo Sarasate. Foram mais de 9 mil torcedores na expectativa de uma vitória ( Foto: JL Rosa )

O Basquete Cearense se despediu desta temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Após perder na noite dessa quarta-feira (25), por 98 a 57 para o Paulistano, em partida realizada no Ginásio Paulo Sarasate. O time cearense acabou eliminado na fase de quartas de finais da competição nacional. Com a vitória, o Paulistano fechou a série em 3 a 1 e agora vai enfrentar o Bauru na semifinal.

Como já era esperado, o público cearense voltou a abraçar o time e lotou o Paulo Sarasate. Foram mais de 9 mil torcedores na expectativa de uma vitória, que acabou não vindo. Um triunfo do Carcará em casa era necessário para forçar o quinto e decisivo confronto.

O jogo começou de forma arrasadora para os visitantes. No primeiro quarto, a vantagem foi 18 a 9 e no segundo quarto alcançou a impressionante marca de 29 a 8. E a situação ficou ainda mais complicada com uma lesão de Betinho, que era um dos melhores do Carcará no jogo, mas deixou a quadra para receber atendimento. Com uma vantagem elástica de 30 pontos, o Carcará sabia que a missão de virar o jogo era quase impossível para o segundo tempo da partida.

Larga vantagem

Mesmo com as orientações do técnico do time cearense, Alberto Bial, o panorama após o intervalo não se alterou. O Basquete cearense não conseguiu diminuir em nada os 30 pontos no placar e empatou o terceiro quarto em 24 a 24. No último quarto da partida, o jogo teve apenas uma despedida digna do Basquete Cearense no NBB.

Mesmo com a eliminação, o time foi bastante aplaudido após o fim do jogo. A campanha deste ano foi história para os representantes cearense na competição nacional. O time chegou pela primeira vez na fase de quartas de final da competição.

Reconhecimento

Mesmo não conseguindo o objetivo, que era forçar o quinto jogo dos playoffs, a equipe do Basquete Cearense foi aplaudida, de pé, pelos mais de 9 mil torcedores presentes ao Ginásio Paulo Sarasate. Sualisson, um dos destaques da equipe, se emocionou ao final da partida.

“Acho que fizemos o que estava proposto, que foi lutar até o final. Apesar de um placar elástico, lutamos até o final, conquistamos essa vaga nas quartas de final, mas é bom ver o crescimento do projeto, o ginásio cada vez mais lotado apoiando o nosso time. Isso é o que a gente vêm buscando, conquistando, divulgando o basquete no Ceará e no Nordeste. Essa é a mensagem que a gente deixa. A garra e a determinação”, pontuou.