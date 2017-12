Daniel Azambuja: homem de confiança do Vozão

00:00 · 22.12.2017 por Vladimir Marques - Repórter

No cargo de auxiliar técnico permanente do Ceará, o gaúcho Daniel Azambuja, de 44 anos, facilitou a transição entre as trocas de treinadores, a última, entre a saída de Givanildo e a chegada de Marcelo Chamusca ( Foto: JL Rosa )

Quando uma equipe alcança o sucesso em uma temporada, como o caso do Ceará após um título estadual e um acesso para a Série A, geralmente os méritos maiores são divididos entre o treinador, jogadores e diretoria. Mas outros profissionais também contribuem muito para este processo e um deles foi o auxiliar permanente da comissão técnica, Daniel Azambuja.

Ele que chegou ainda em dezembro do ano passado como preparador físico da comissão técnica de Gilmar Dal Pozzo, passou a ocupar a nova função após a saída do treinador, facilitando a transição entre o trabalho do técnico anterior e Givanildo Oliveira, que assumiria o time.

> Azambuja analisa o cargo de auxiliar no Ceará e projeta 2018

Entre as chegadas dos treinadores, Azambuja dirigiu o Ceará duas vezes, uma no Cearense (1x0 no Guarani de Juazeiro) e uma na Série B (1x1 com o Vila Nova), além de ser o técnico em 6 jogos pela Taça Fares Lopes.

No cargo de auxiliar permanente, relativamente novo no Alvinegro - Dimas Filgueiras o ocupou durante muitos anos a cada troca de treinador - Azambuja facilitou a transição das trocas de treinadores, a última, a saída de Givanildo e a chegada de Marcelo Chamusca.

"O intuito de um auxiliar técnico permanente é realizar o melhor processo para a nova comissão técnica, às vezes como treinador nesta transição, passando as informações do elenco, com o banco de dados dos atletas. Além disso o auxiliar permanente tem a função de captar, observar novos jogadores para o clube", explicou.

E essa captação de jogadores para o Ceará deu um grande resultado ao indicar o meia Lima, do Grêmio. Azambuja, que é gaúcho e trabalhou nas categorias de base de Inter e Grêmio, também indicou Arthur no início do ano, revelação que já foi convocado por Tite e é pretendido por Barcelona e Real Madrid.

"Até pelo período que trabalhei das categorias de base de Grêmio e Inter, que são muito fortes, trabalhei com vários jogadores e acompanhei tantos outros de adversários, a gente sempre monitora estes jogadores. O Lima foi fácil indicar, pois foi um jogador que trabalhou comigo no Grêmio e o indiquei após o Ceará jogar com eles pela Primeira Liga. E logo no início de temporada, ainda com o Gilmar, eu tinha indicado o Arthur, já que na época perdemos um dos volantes, o Caucaia, por lesão, mas a vinda dele não foi possível na época. Essa busca por jogadores precisa ser constante nos clubes", explicou.