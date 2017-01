Dal Pozzo formata time para estreia

00:00 · 05.01.2017

No terceiro treino com bola no ano, o técnico Gilmar Dal Pozzo finalmente escalou a equipe considerada titular no Ceará. Se no treinamento de segunda-feira o treinador montou dois times para observar todo o grupo, ontem à tarde no Vovozão ele esboçou a equipe que deve estrear pelo Campeonato Cearense no dia 18 contra o Maranguape às 20 horas: Éverson, Tiago Cametá, Rafael Pereira, Sandro e Romário; Jackson Caucaia, Richardson e Felipe Menezes; Lelê, Douglas Baggio e Magno Alves.

O esquema de jogo utilizado por ele foi 4-1-4-1, variando para 4-1-2-3 quando ataca, com Lelê e Douglas Baggio encostando em Magno Alves.

O técnico Gilmar Dal Pozzo iniciou o treinamento de ontem com as mesmas formações de linha do treino de segunda-feira: Everton Silva, Valdo, Luiz Otávio e Lucas; Richardson, Jackson Caucaia, Felipe Menezes; Lelê, Rafael Costa e Douglas Baggio - na equipe com colete - e a segunda equipe, iniciando com Tiago Cametá, Sandro, Rafael Pereira e Romário; Matheus Trindade, Diones e Raul; Alex Amado, Magno Alves e Eduardo. No decorrer da atividade, ele realizou quatro mudanças - saindo Everton Silva, Valdo, Luiz Otávio, Lucas e Rafael Costa - entrando Tiago Cametá, Sandro, Rafael Pereira, Romário e Magno Alves, chegando a equipe titular.

O Ceará está negociando o empréstimo do meia do Grêmio, Felipe Tontini, de 21 anos. O gerente de futebol Marcelo Segurado afirmou que o acerto está próximo, de empréstimo por um ano.

"Estamos ainda acertando umas questões com o Grêmio para fechar o empréstimo. Estou tentando convencer o Renato Gaúcho (técnico do time gaúcho) a liberá-lo. O Tontini é um jogador muito interessante e que encaixa na nossa proposta de jogo", declarou o dirigente.