Da posse ao impeachment

00:00 · 28.12.2016

Em outubro passado, Nilton Ramos foi eleito por aclamação presidente do Ferroviário. Observem: por aclamação, gente. Após a posse, Nilton disse que a meta era levar o Ferrão de volta ao Campeonato Brasileiro. Imaginei que finalmente a paz fizera morada na Barra. Dois meses depois, a grande surpresa: o impeachment. Dos aplausos pela eleição à repulsa coletiva, inexplicável variação de altitudes e de pensar, reveladores de uma assembleia votante insegura na avaliação que fez. Endeusaram Nilton. Amaldiçoaram Nilton. Não sabiam em quem estavam votando? Que ato irresponsável foi esse? Agora, neste novo tempo de Walmir Araújo, espero que haja prudência nas manifestações, visando a evitar novos vexames. Basta de precipitações.

Sedução

A pergunta é: como Nilton Ramos conseguiu seduzir os conselheiros corais? Até o Estatuto coral foi pisoteado, pois exigia que o candidato fosse sócio proprietário e Nilton não era, mas a assembleia o aceitou. Que lábia usou para, mesmo sem ser sócio, ganhar votação unânime do colegiado que o elegeu? Coisas de um sedutor.

Afastamento

A rigor, o afastamento de Nilton Ramos tem o efeito de um impeachment. Certamente, após esse episódio não haverá mais clima para futura retomada. Nilton ficou desacreditado diante de tudo que aconteceu. Sua volta implicaria em novas divergências, fatos que trariam nova instabilidade para o clube.

Recordando

Década de 1950. Uma das formações do time do Ferroviário. A partir da esquerda (em pé): o primeiro é Eudócio, o terceiro é Manoelzinho e o quarto é Nozinho. Não identifiquei os dois demais da fila em pé. Agachados (na mesma forma): Zé de Melo, Kitt Rola, Doca, ? , Macaco e Durval Cunha. Quem enviou a foto diz que esse time era o Limoeiro. Para mim, é o Ferroviário dos tempos das grandes vitórias. Sem as turbulências de hoje.

Difícil

Fico a perguntar a razão pela qual tudo é mais difícil e complicado, quando se trata de Ferroviário. Já houve coisas inacreditáveis na Barra. E só na Barra. Essa eleição relâmpago de Nilton Ramos foi uma delas. Outra foi o relâmpago afastamento dele. Amigos, eleição é coisa séria. Não se pode tomar decisão assim a toque de caixa.

Não acontecia

No Ferroviário, que vi sob as bênçãos de Elzir Cabral, Frota Melo, José Rego Filho, Telmo Bessa, Chateaubriand Arrais, Célio Pamplona, José Rêgo Filho, Antônio Carlos Montenegro, José Lima de Queiroz, Moacir Pereira Lima, Caetano Bayma, Domar Pessoa e Vicente Monteiro, não havia essas loucuras que de certa época para cá acontecem na Barra.

Quem é?

Festa de entrega das faixas ao Ferroviário campeão cearense invicto em 1968. Na época, há 48 anos, o número de torcedores corais mirins era grande. Quem é o garoto da foto? Ele hoje deve ter 54 ou 55 anos de idade. Gostaria de identificá-lo e publicar uma foto sua recente. E, claro, ouvir a opinião dele sobre todas essas coisas que só acontecem no Ferrão.

Títulos do Ferroviário. Dentre outros, cito: campeão Cearense: 1945, 50, 52, 68, 70, 79, 88, 94 e 95. Vice-campeão cearense 1940, 42, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 60, 63, 67, 69, 80, 81, 82, 83, 89, 92, 96, 98 e 2003. Campeão da Copa Estado do Ceará: 1969 e 70. Campeão do Torneio Início Cearense: 1940, 41, 46, 49 e 66. Campeão do Torneio Intermunicipal de Clubes: 2007. Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães: 1986. Campeão do Torneio Evandro Ayres de Moura, 1975. E mais, muito mais.