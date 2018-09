Cuiabá e Operário vão decidir Série C

00:00 · 22.09.2018

Depois de um duelo tenso no primeiro jogo da final, Cuiabá e Operário-PR vão decidir o título da Série C do Campeonato Brasileiro às 19 horas deste sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo de ida terminou com um saldo de 3 a 3 no placar e uma confusão generalizada em campo após o apito final. O novo confronto deve bater recorde de público no estádio

Como gols marcados fora de casa não contam como critério de desempate, qualquer igualdade no placar leva a definição aos pênaltis. Ambos estão garantidos na disputa da Série B de 2019, assim como Bragantino e Botafogo-SP, que foram semifinalistas.

Em uma atmosfera de rivalidade criada após a tensão do jogo no Paraná, o Cuiabá espera que o adversário sinta a pressão da torcida da casa. Os 41.153 ingressos colocados à disposição foram esgotados e a Arena Pantanal deve receber o melhor público de sua curta história. Até então, a marca era do jogo entre Nigéria e Bósnia, pela Copa do Mundo de 2014, com 40.499 presentes. No período pós-Copa, o maior público foi o da vitória por 1 a 0 do Goiás sobre o Flamengo, pelo Brasileirão de 2014, com 38.405 torcedores.

Confiança

O entusiasmo tem explicação. Caso o Cuiabá leve a melhor, os mais de 40 mil torcedores presentes no estádio vão presenciar um momento histórico do futebol brasileiro. Isso porque nunca na história um time mato-grossense conquistou um título nacional. A simples presença de um clube do estado numa final de Brasileiro, independente de divisão, já é um fato inédito.

A torcida cuiabana tem ainda outros motivos para se empolgar, já que guarda boas lembranças da última vez em que enfrentou o Operário na Arena Pantanal porque goleou por 4 a 0.