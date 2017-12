CT vira a solução para Leão

00:00 · 22.12.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

O impacto de dois acontecimentos marcantes na vida do clube, o ano do centenário e a contratação do técnico Rogério Ceni está transformando a estrutura do Estádio Alcides Santos. Mas, as reformas não estarão concluídas quando o clube voltar a trabalhar, no próximo dia 26/12, início da pré-temporada e data do retorno de Rogério Ceni.

Enquanto tudo fica pronto, os jogadores irão realizar as primeiras atividades no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú e na UFC, Universidade Federal do Ceará, onde serão realizados exames em modernos equipamentos de fisiologia.

O presidente do Conselho Deliberativo do Leão, Demétrius Coelho, havia determinado a criação de uma comissão de obras para ir reformando o Estádio Alcides Santos, por conta do centenário. Essas obras ganharam impulso, quando houve a contratação de Rogério Ceni. O técnico pediu uma rápida reforma do gramado, com a inclusão de uma drenagem, nunca feita anteriormente; reformulação da academia e criação de um campo auxiliar. Junto com tudo isso, já foi iniciada a construção da nova fachada.

Drenagem

A drenagem do campo principal já foi concluída e para realizar esse trabalho, o Fortaleza contratou os serviços profissionais da empresa "Green Solutions", a qual também construirá o campo auxiliar, onde até pouco tempo funcionava o estacionamento de atletas e imprensa.

"Essa drenagem que fizemos no campo foi conforme as especificações da Fifa, utilizando material qualificado para que funcione e resolva o problema que tinha antes, da falta de drenagem. O campo estava drenando de forma superficial, com queda d'água natural da água no campo, o que não resolvia", avaliou o engenheiro argentino Martin Monti, da empresa contratada.

Martin já trabalhou cuidando da grama da Arena Castelão, campo do Ceará, Uniclinic, campo de Golfe Aquiraz Riviera e também no Monumental de Nuñes, do River Plate/ARG.

O chefe da comissão de obras, engenheiro Rolim Machado, disse que na próxima semana estarão iniciando a construção de dois itens solicitados pelo técnico Rogério Ceni: uma nova academia e o campo auxiliar. Rolim Machado trabalha diretamente com outro engenheiro, Daniel Levi, na reforma dos alojamentos, que agora viraram hotel. O hotel consta de nove suítes, sala de preleção, salão de jogos, biblioteca, refeitório e cozinha.

Adaptação

O engenheiro Daniel Levi informou o momento das obras: "As obras de drenagem já foram concluídas e agora a gente tem que aguardar a adaptação da gram. No final de janeiro, já vai poder ser usado o gramado de forma ininterrupta. Nós assinamos contrato com a empreiteira que vai construir a academia", disse ele. A academia ficará entre a sala de imprensa e a arquibancada.

Saiba Mais

Pré-temporada começa no CT

A programação da primeira semana da pré-temporada é esta: Dia 26/12 - Treino às 16 h no CT Ribamar Bezerra; 27/12 - Avaliação fisioterápica na UFC, às 8h; Treino às 16 h no CT; 28/12 - Treino no CT Ribamar Bezerra nos dois expedientes; 29/12, treino no CT nos dois expedientes; 30/12, treino às 9h no CT; e domingo; 31/12, descanso.

Custos das obras

Os torcedores do Leão poderão colaborar através do site para as obras, que não custam pouco. Juntando hotel, drenagem, implantação de nova grama, campo auxiliar, academia, tudo isso atingiu um montante de R$ 605 mil.