Crossfit nas areias da Praia do Futuro

00:00 · 28.04.2018

A Praia do Futuro recebe hoje mais uma edição (a sexta) do CrossBeach, único evento de Cross Training do Norte e Nordeste realizado na praia. A competição de equipes começa neste sábado (28) e vai até o domingo (29) na barraca Santa Praia, na Praia do Futuro, em Fortaleza.

A disputa terá as categorias em equipes: Master, Master Elite, Scale, Intermediário, e RX, sendo todas compostas por quatro integrantes, dois do sexo masculino e dois do sexo feminino. O CrossBeach esse ano virá com um formato diferente para a categoria Master, em que a equipe será composta por mulheres e homens com idades acima de 35, sendo obrigatório apenas 1 componente com idade acima de 40 anos.

Ambiente diferente

A competição visa ao incentivo aos participantes com a prática da atividade ao ar livre, divulgação do Crossfit e promoção da qualidade de vida por meio de exercícios físicos. A disputa teve sua 1ª edição em 2011 e é organizada pela FitOffice com a expertise do Box de Crossfit Galpão Central do Corpo, que fará toda a parte técnica das provas.

Com um número cada vez maior de praticantes e admiradores na s academias de Fortaleza, a modalidade tem tirado pessoas da vida sedentária, segundo um dos organizadores da competição, Gil Duarte.

"O Crossfit é uma das modalidades que mais tem ganhado adeptos e conseguido crescer significativamente nos últimos anos. Vem conquistando pessoas que nunca fizeram atividade física, acabando com o sedentarismo na vida delas. E o CrossBeach é uma competição que veio para divulgar ainda mais essa modalidade, aliando ao que temos de melhor em Fortaleza, que é nosso litoral. É uma competição que une boxes de todo o Nordeste e esse ano já conta com cerca de 600 atletas. Além dos participantes, os familiares estão vindo prestigiar os competidores e a programação".

No sábado e domingo, a competição já inicia com provas a partir das 7h da manhã.