Croácia: histórico!

Aos dois minutos do segundo tempo da prorrogação, a bola sobrou limpa para o atacante Mandzukic tocar na saída de Pickford e virar a partida ( FOTO: AFP ) A Seleção Croata encara a favorita França na decisão da Copa do Mundo da Rússia, no domingo, às 12 horas ( FOTO: AFP )

Pela primeira vez em sua história, a Croácia vai decidir uma Copa do Mundo. Ontem, no estádio Luzhniki, em Moscou, a Seleção começou mal, mas se ajeitou durante a partida e virou em cima da Inglaterra, vencendo por 2 a 1. Com três prorrogações nas três fases de mata-mata do Mundial da Rússia, os croatas chegam desgastados fisicamente para a finalíssima deste domingo, às 12 horas, contra a favorita França, no mesmo estádio. Mas é bom ninguém duvidar da força desse time.

No primeiro tempo da partida, a Inglaterra dominou todas as ações e poderia ter ido aos vestiários com um placar maior. Na segunda etapa, a Croácia esteve bem melhor, empatou o jogo e só não virou por detalhes. No primeiro tempo da prorrogação, as duas seleções tiveram chances para desempatar, mas foram os croatas, com Mandzukic, que chegaram ao segundo gol.

O jogo começou quente. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Dele Alli recebeu ótimo passe de Lingard perto da meia-lua e sofreu a falta do craque Modric. Na cobrança, Trippier lembrou o craque inglês Wayne Roonie de tão bem que pegou bem na bola, que fez a curva por fora da barreira e entrou no canto esquerdo alto de Subasic - o goleiro da Croácia nem mesmo tentou pular na bola.

Outra postura

No segundo tempo, a Seleção da Croácia mudou de postura. Mesmo cansada, passou a ter mais disposição em todas as divididas. Com a posse da segunda bola, o time foi para cima. A Inglaterra, de forma perigosa, recuou o time na tentativa de explorar o contra-ataque, que não aparecia com frequência.

O resultado de tanto empenho croata deu resultado aos 24 minutos. Vrsaljko recebeu boa bola pela direita e cruzou dentro da pequena área para Perisic, que se antecipou a Walker e com o pé esquerdo todo esticado empatou o jogo, para explosão da torcida da Croácia.

Dois minutos depois, a Croácia quase virou. Após bobeada da defesa inglesa, Perisic dominou sozinho dentro da área, levou para a esquerda e bateu firme cruzado. A bola explodiu na trave e voltou nos pés de Rebic, que chutou para defesa do goleiro Pickford.

Na prorrogação, a 1ª grande chance surgiu aos oito minutos e foi para a Inglaterra. Após cobrança de escanteio, Stones cabeceou firme, mas Vrsaljko apareceu em cima da linha para impedir o segundo gol inglês.

No segundo tempo da prorrogação não teve jeito. Aos dois minutos, Pivaric tentou cruzar na área pela esquerda, mas a defesa da Inglaterra cortou. No rebote, Rakitic cabeceou de volta para a área e aí a defesa inglesa falhou feio, principalmente Walker e Stones. A bola sobrou limpa para o atacante Mandzukic tocar na saída de Pickford e virar a partida.

Depois, até o final da partida, a Croácia tocou a bola. A Inglaterra não teve forças para empatar e levar o jogo para os pênaltis. Agora, neste domingo, às 12 horas (de Brasília), a Seleção croata encara a favorita França na decisão da Copa do Mundo da Rússia. Aos ingleses resta o consolo de, assim como em 1990, brigar pelo terceiro lugar, neste sábado, às 11 horas, contra a Bélgica, em São Petersburgo.