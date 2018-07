Croácia espera ter time completo

00:00 · 11.07.2018

Subasic e Vrsaljko aumentaram suas chances de estarem em campo pela Croácia na semifinal da Copa do Mundo, contra a Inglaterra, nesta quarta-feira. Após lesões sofridas nas quartas de final, a dupla chegou a perder uma sessão de treinos, mas nesta terça participou normalmente da atividade da seleção croata no estádio Luzhniki.

A situação mais preocupante é a do lateral direito Vrsaljko, que havia sofrido lesão no joelho durante a prorrogação do jogo contra a Rússia, no último sábado. Sua condição física é de extrema importância para a Croácia, que não tem um reserva destacado para a posição. Os zagueiros Vida ou Corluka são as opções.

"Vamos ver a situação com Vrsaljko. Ele tem um problema, e todos sabem que eu quero sempre meus jogadores 100% prontos para darem tudo de si. Nosso lateral tem esperança", falou o técnico Zlatko Dalic.

Já o goleiro Subasic tem maiores chances de ir a campo. Nas quartas de final, ele venceu as dores musculares e permaneceu em campo para ser herói na disputa de pênaltis.

